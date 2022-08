Cổ Thiên Lạc bỏ ra 57 triệu USD làm phim

Cổ Thiên Lạc chi số tiền lớn để sản xuất dự án "Minh nhật chiến ký" với mong muốn thực hiện bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của Hong Kong.

Theo HK01, bộ phim khoa học viễn tưởng Minh nhật chiến ký do Cổ Thiên Lạc sản xuất và đóng chính, sẽ ra rạp Trung Quốc từ ngày 5/8. Dự án được sản xuất trong 7 năm. Nam diễn viên mất vài năm để chuẩn bị trước khi bấm máy vào năm 2017.

Cổ Thiên Lạc và nhà đầu tư đã bỏ ra 450 triệu HKD (tương đương 57,6 triệu USD ) để làm phim. Theo HK01, ngôi sao Thần điêu đại hiệp rất kỳ vọng vào dự án Minh nhật chiến ký. Đây là phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính sách "zero-Covid" thường được áp dụng, tương lai của bộ phim khó đoán định.

Bên cạnh nỗi lo dịch bệnh, chất lượng kịch bản cũng là vấn đề được khán giả quan tâm.

Năm 2021, Cổ Thiên Lạc mất trắng với 3/4 phim công chiếu thất bại phòng vé. Nguyên nhân chủ yếu là kịch bản kém chất lượng, quá trình sản xuất qua loa. Do đó, Minh nhật chiến ký cũng được coi là át chủ bài để Cổ Thiên Lạc lấy lại danh tiếng.

Cổ Thiên Lạc sản xuất phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của điện ảnh Hong Kong với kinh phí lên tới 57,6 triệu USD . Ảnh: HK01.

Trong buổi họp báo, Cổ Thiên Lạc chia sẻ niềm tự hào khi phim có thể ra rạp để gặp mặt khán giả. Tài tử cho biết phần kỹ xảo, hậu kỳ chủ yếu do One Cool - công ty do chính Cổ Thiên Lạc thành lập, thực hiện trong vòng 4 năm.

Đạo diễn Ngô Huyễn Huy, người ba lần đoạt giải Hiệu ứng thị giác đẹp nhất tại Kim Tượng, cho biết phim gặp khó khăn trong quá trình "thực hiện kỹ xảo đạt trình độ thế giới".

"Một năm chế tác hậu kỳ là không đủ với Minh nhật chiến ký. Các chi tiết nhỏ trong phim đều được hoàn thiện kỹ lưỡng. Đây là tác phẩm được xếp vào nhóm nâng tầm ảnh hưởng của điện ảnh Hong Kong, cho nên không thể làm qua loa", Ngô Huyễn Huy cho biết.

Theo HK01, phim lấy bối cảnh thế giới vào năm 2055, Trái Đất bị ô nhiễm nặng nề, con người chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu. Ngoài Cổ Thiên Lạc, phim có sự tham gia của Lưu Thanh Vân, Khương Hạo Văn, Lưu Gia Linh, Trương Gia Huy.