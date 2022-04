Có thêm người trúng Vietlott 92,5 tỷ đồng

Qua xác định trên hệ thống, Vietlott cho biết đã có 1 vé trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 tối 23/4 trị giá 92,5 tỷ đồng. Tấm vé được in và bán ra tại Đà Nẵng.

Theo đó, tấm vé may mắn mang dãy số 03-27-36-4-49-55 in và bán ra tại Đà Nẵng đã may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 92,575,628,850 đồng của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi trúng giải sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 83,2 tỷ đồng . Người chơi có 60 ngày để nhận giải, sau thời hạn này giải sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng và sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott.

Đây là giải Jackpot lớn nhất của Vietlott có người trúng thưởng kể từ đầu năm 2022. Ngoài giải Jackpot 1 trị giá 92,5 tỷ đồng , kỳ quay tối 23/4 còn ghi nhận 21 giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 951 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 20.234 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Giải Jackpot 2 vẫn chưa có người trúng và hiện tích lũy ở mức 5,5 tỷ đồng .

Jackpot 1 trị giá 92,5 tỷ đồng là giải thưởng Vietlott lớn nhất có người trúng từ đầu năm 2022. Ảnh: Ngô Minh.

Năm 2022, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu phát hành xổ số tự chọn số điện toán có thuế trong năm 2022 là 6.280 tỷ đồng , tương đương 17 tỷ đồng /ngày. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước trong năm theo kế hoạch của Vietlott là 1.450 tỷ đồng .

Vietlott cũng dự kiến có 5.300 tỷ đồng doanh thu từ kênh bán vé trực tiếp qua thiết bị đầu cuối, 800 tỷ đồng từ điện thoại và phần nhỏ từ Internet. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm nhẹ, đạt 226 tỷ đồng và lãi sau thuế 183 tỷ đồng .