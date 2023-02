Cơ thể săn chắc, 6 múi chiếm sóng show thực tế Hàn

Các chương trình truyền hình thực tế được mô tả là nơi hình ảnh cơ thể được khắc họa một cách phi lý, phản ánh nỗi ám ảnh ngoại hình của giới trẻ xứ kim chi.

Show thực tế Physical: 100 đòi hỏi thí sinh có sự dẻo dai, bền bỉ và khỏe mạnh. Ảnh: Netflix.

Lấy ví dụ, show thực tế Physical: 100 (Thể chất: 100) của Netflix quy tụ 100 người chơi nam và nữ. Họ thi đấu với nhau trong các trò thiên về thể chất để giành giải thưởng 300 triệu won (khoảng 240.000 USD ).

Vận động viên trượt băng nằm sấp Yoon Sung-bin và võ sĩ hỗn hợp Choo Sung-hoon nằm trong số thí sinh.

Trong khi đó, Single's Inferno (Địa ngục độc thân) mùa 2 là bản sao trắng trợn của Love Island (Đảo tình yêu). Ở đây, thân hình đẹp là tất cả. Các thí sinh bị cấm tìm hiểu quá nhiều về nghề nghiệp hoặc trình độ học vấn của nhau để đưa ra lựa chọn chủ yếu dựa trên những đặc điểm ngoại hình.

Những cảnh quay chậm hình ảnh các thí sinh chạy dọc bãi biển gợi lại tất cả điều sáo rỗng của bộ phim Baywatch, Chosun Ilbo nhận xét.

Nhiều khán giả phát hiện mối liên hệ giữa nỗi ám ảnh về cơ thể hiện tại với sự mất kiểm soát mà nhiều người trẻ cảm thấy ở các lĩnh vực khác của cuộc sống trong bối cảnh tìm việc làm ngày càng khó khăn.

Ban nhạc nữ Le Sserafim đã bắt kịp xu hướng. Họ tuyên bố thích tập thể dục và thường đăng “ảnh tự sướng” tại phòng tập.

Một cảnh khoe thân hình của thí sinh trong show hẹn hò Single's Inferno 2. Ảnh: Netflix.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Ha Jae-keun cảnh báo: “Chúng ta cần thận trọng để không tạo ra sự lo lắng về cơ thể bằng cách khiến giới trẻ chìm đắm trong những hình ảnh phi thực tế”.

Tương tự nhiều quốc gia châu Á khác, phụ nữ Hàn Quốc thường bị định kiến là mỏng manh, yếu đuối và gầy gò. Trong khi đó, đàn ông cũng gánh chịu áp lực phải sở hữu thân hình lý tưởng, gồm cơ bụng 6 múi và cơ thể săn chắc. Kiểu vóc dáng này hiện vẫn tồn tại trong tâm lý phái mạnh và phần lớn công chúng.

Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Gallup Korea, 89% người Hàn Quốc tin rằng ngoại hình của một người đóng vai trò quan trọng, từ ít đến nhiều trong cuộc sống, trong khi chỉ 11% không cho là vậy.

Giống như Physical: 100 và Single's Inferno, show thực tế về hẹn hò Eden, Descendants of Instinct (phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle) cũng gây nhiều tranh cãi gần đây. Chương trình liên tục bị chỉ trích vì nội dung phản cảm, thô tục.

Ngay từ lần gặp đầu, các thí sinh nữ mặc trang phục bikini xuất hiện trước ống kính. Ê-kíp sản xuất liên tục quay cận và chậm vào cơ thể của các thí sinh nữ. Trong khi đó, 4 thí sinh nam cũng chỉ mặc quần short hoặc nội y. Ở phần chia cặp để chơi trò ném bóng, giữa thí sinh nam và nữ trong chương trình liên tục đụng chạm vào cơ thể nhau.

Dàn thí sinh của chương trình cũng bị nhận xét là gây nhàm chán chứ không hấp dẫn như các show gây sốt trước đó.