Có thể khởi tố thêm vụ án liên quan quán bar Sunny?

Luật sư cho rằng ngoài 2 vụ án đã khởi tố, cơ quan chức năng sẽ xem xét hành vi của một số người liên quan sự việc xảy ra tại quán bar này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới đây đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động gây hậu quả nghiêm trọng và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy liên quan vụ việc xảy ra tại quán bar Sunny.

Bàn luận trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi: Ngoài 2 tội danh nêu trên, cơ quan điều tra có thể khởi tố thêm vụ án nào liên quan tới sự việc ở quán bar này?

Ai phải chịu trách nhiệm?

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết theo công an, hoạt động của quán bar Sunny là hoạt động vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động gây hậu quả nghiêm trọng, mà cụ thể là làm lây lan dịch bệnh. Do đó, ông đánh giá việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo tội danh này là đúng quy định pháp luật.

Chủ quán và những nhân viên liên quan có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với tội danh này, người vi phạm đối mặt mức xử phạt là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù 1-12 năm, tùy thuộc hậu quả mang lại.

TP Phúc Yên đã thu hồi giấy phép của chủ hộ kinh doanh bar Sunny. Ảnh: Ngọc Tân.

Về việc khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, luật sư cho rằng không đủ căn cứ để xử lý những người vận hành quán bar về tội danh này.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nếu đủ bằng chứng khẳng định có người tại quán bar không tuân thủ quy định cách ly, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối dẫn tới lây lan dịch bệnh, những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Mức án cao nhất dành cho người vi phạm là 12 năm tù.

Chung quan điểm, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho rằng ngoài những cá nhân nêu trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ cả trách nhiệm của 2 cán bộ công an TP Phúc Yên mới bị tạm đình chỉ công tác liên quan tới vụ việc.

Ngoài việc bị kỷ luật nội bộ, ông Giáp nhận định họ còn có thể bị xử lý hình sự về các tội như Nhận hối lộ hoặc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nếu có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội. Mức án cao nhất cho 2 tội danh này đều là 15 năm tù.

Xử lý ra sao người phát tán clip đồi trụy?

Về vụ án Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, luật sư Giáp cho biết người phát tán clip sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự 2015.

"Nếu xác định việc văn hóa phẩm đồi trụy đã được phổ biến cho từ 101 người trở lên theo điểm d, Khoản 3, Điều 326 Bộ luật hình sự 2015, người vi phạm sẽ đối diện khung hình phạt nặng nhất đối với tội danh này là 7-15 năm tù", Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa phân tích.

Ngoài ra, luật sư cho biết những người chia sẻ lại clip cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bất chấp việc họ có biết về tính xác thực của những clip này hay không.

Tính đến 18h ngày 12/5, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 73 ca dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều người trong số này liên quan ổ dịch tại quán bar Sunny.