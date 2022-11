Cơ sở nấu ăn ở iSchool được cấp chứng nhận ATTP một tháng trước

Hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Phòng Y tế TP Nha Trang cấp ngày 19/10. Đây là đơn vị cung cấp thức ăn bán trú cho trường iSchool.

Ngày 22/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS. Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, cùng một số chuyên gia của Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa liên quan vụ ngộ độc tập thể khiến gần 650 học sinh, giáo viên trường iSchool Nha Trang nhập viện cấp cứu, trong đó có một học sinh lớp một tử vong.

Nghiêm trọng vì có người tử vong

Theo TS. Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng giám sát ngộ độc (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), cho biết các vụ ngộ độc thực phẩm ở bếp ăn tập thể trên toàn quốc thì đã xảy ra nhiều, đặc biệt tại các khu công nghiệp và có thể lên đến hàng nghìn công nhân.

Tuy nhiên, TS. Trung khẳng định ngộ độc thực phẩm xảy ra trong môi trường giáo dục có thể nói vụ việc tại trường iSchool Nha Trang là lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt lại có trường hợp tử vong.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với Sở Y tế Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Hoát.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Thị Hương Giang, Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng qua thăm khám nhận thấy tình hình sức khỏe các học sinh đang nằm viện đã ổn định, đa số đã hết sốt, đỡ đau bụng và không còn tiêu chảy.

“Các bác sĩ đang tiếp tục truyền kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn Sabonella, đồng thời cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Loại vi khuẩn này thì hầu như không để lại di chứng”, TS. Giang cho biết.

Tuy nhiên nữ chuyên gia lưu ý sau khi nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn thì hệ vi sinh đường ruột thường chưa cân bằng lại được, do đó cần cho các cháu ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu và đặc biệt phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay thường xuyên sau khi đi vệ sinh và trước ăn.

“Sau khi điều trị bằng kháng sinh thì các vi khuẩn Sabonella sẽ bị tiêu diệt, tuy nhiên có thể có trường hợp vi khuẩn sống thành quần cư trong đường tiêu hóa, do đó vẫn có nguy cơ lây nhiễm, tái nhiễm do vậy vấn đề vệ sinh phải được chú ý”, TS. Giang nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Y tế - TS. Vương Ánh Dương cho biết sau khi nhận tin hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc, Bộ trưởng đã chỉ đạo Cục quản lý khám chữa bệnh cùng các chuyên gia vào Nha Trang hỗ trợ.

Ông Dương khẳng định vụ ngộ độc thực phẩm là do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn bởi vi khuẩn Salmonella.

“Việc xác định nguyên nhân, nguồn nhiễm lúc này là đặc biệt quan trọng, từ đó có thể xác định và chặn đứng được nguồn lây nhiễm từ chuỗi cung ứng thực phẩm, không để phát tán thêm ở nơi khác và việc này đang chờ Viện Pasteur Nha Trang phân tích” ông Dương cho biết.

Người cung cấp thức ăn cho iSchool là ai?

Chiều 22/11, Phòng Y tế TP Nha Trang cho biết người tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh trường iSchool Nha Trang là ông Bùi Phúc Lam (40 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) cũng là chủ cơ sở kinh doanh bán hàng ăn uống giải khát tại trường iSchool Nha Trang.

Ông Bùi Phúc Lam có giấy phép hộ kinh doanh số 37A80221626 do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Nha Trang cấp ngày 24/9/2015 (đăng ký lại lần 1). Ngành nghề kinh doanh gồm: Bán hàng ăn uống giải khát, hải sản tại gian hàng trường iSchool Nha Trang, 25 đường Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Ông Lam có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 165/ATTP-CNĐK do Phòng Y tế TP Nha Trang cấp ngày 19/10 (cấp lần 3).

Vụ ngộ độc ở iSchool Nha Trang làm 648 học sinh và giáo viên nhập viện được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong môi trường giáo dục. Ảnh: Xuân Hoát.

Chiều 21/11, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp cơ quan đơn vị, địa phương điều tra xem xét tính chất vụ việc; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các bệnh viện có học sinh điều trị và nhà trường cho đến khi các cháu hồi phục hoàn toàn.

Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường có bếp ăn bán trú, bếp ăn tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khách sạn, nhà hàng lớn trên địa bàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị trường iSchool Nha Trang phối hợp để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; đồng thời ổn định việc dạy, học và tìm nhà cung cấp suất ăn có uy tín để phục vụ ăn bán trú tại trường.

Trưa 17/11, học sinh trường iSchool Nha Trang tổ chức ăn bán trú cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế. Cơm trưa có gà sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh (xương + cà rốt + cải thảo), dưa leo. Bữa xế có bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc của trường.

Sở Y tế Khánh Hòa xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khoảng 22h30 ngày 17/11, đến nay có 648 học sinh và giáo viên của trường iSchool nhập viện do ngộ độc, trong đó có một học sinh lớp một tử vong.

Đến chiều 22/11, còn khoảng 200 học sinh vẫn đang điều trị tại 6 bệnh viện ở TP Nha Trang, trong đó 21 ca nặng đã ổn định, sức khỏe tốt dần.