Có sai lầm không khi phim chiếu rạp xuất hiện ở tivi nhà bạn?

Sau thành công về mặt doanh thu của "Venom: Let There Be Carnage", những tranh cãi về việc có nên phát hành song song phim tại rạp và ứng dụng phát trực tuyến tiếp tục diễn ra.

Sau 5 ngày phát hành, Venom: Let There Be Carnage gây ấn tượng với doanh thu 102 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Bom tấn siêu anh hùng của Sony hiện cạnh tranh thành tích cùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Đây là hai tác phẩm đạt doanh thu 100 triệu nhanh nhất Hollywood trong mùa dịch, theo Deadline.

Đối với các chủ rạp phim và nhà phát hành, Venom 2 là dấu hiệu chứng minh hoạt động kinh doanh rạp chiếu có thể phục hồi sau chuỗi ngày bết bát. Bộ phim chiếu độc quyền tại rạp, khác với hình thức chiếu song song tại rạp và phát hành trên ứng dụng trực tuyến của bom tấn Dune sắp tới.

Điều này tiếp tục đẩy Hollywood vào bài toán nan giải. Liệu chiếu độc quyền tại rạp hay phát hành song song tại rạp và ứng dụng phát trực tuyến là hướng đi khôn ngoan của ngành công nghiệp điện ảnh hậu đại dịch.

Từ thành công ngoài dự đoán của Venom 2

“Khán giả trẻ ít bị đại dịch ảnh hưởng hơn là người lớn. Điều này mang lại lợi thế lớn cho dòng phim siêu anh hùng, hành động và kinh dị. Việc phát độc quyền tại rạp là hướng đi đúng cho các rạp phim”, David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nói.

Venom: Let There Be Carnage ra rạp giữa lúc phòng vé dần phục hồi, bằng chứng là phim siêu anh hùng Shang-Chi, phim khoa học viễn tưởng Free Guy (Ryan Reynolds đóng chính) đều có doanh thu ấn tượng.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để tuyên bố rạp phim sẵn sàng trở lại. Đại dịch kéo dài, khán giả chần chừ không muốn đến rạp, doanh thu phòng vé biến động hàng tuần. Các chủ rạp hy vọng Venom 2 khuấy động rạp phim, kéo theo sự thành công của những dự án tiếp theo như No Time to Die (8/10), Halloween Kills (15/10) của Universal và Dune (22/10).

Tom Hardy trong bộ phim Venom: Let There Be Carnage. Ảnh: Sony.

Theo Variety, thành công phòng vé của Venom 2 không được đoán trước. Trước đây, Sony kỳ vọng tác phẩm mở màn với 40 triệu USD . Song, sau ba ngày, bộ phim mang về 90 triệu USD và sau 5 ngày là 102 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Vẫn có dấu hiệu cho thấy phim sẽ thành công về mặt phòng vé. Venom: Let There Be Carnage đạt mức 59% trên Rotten Tomatoes, cao hơn so với số điểm 30% ở phần đầu tiên. Tác phẩm năm 2018 thu về 856 triệu USD toàn cầu.

Điều quan trọng hơn, Venom: Let There Be Carnage được chiếu độc quyền tại các rạp. Khán giả của Tom Hardy phải ra rạp để theo dõi bộ phim siêu anh hùng. Trước đó, doanh thu của Black Widow, The Suicide Squad khá ảm đạm vì khán giả có thể xem phim trên ứng dụng phát trực tuyến.

Thời gian phim ra rạp cũng đóng vai trò lớn. Nhiều tuần qua, Shang-Chi thống trị doanh thu phòng vé. Khán giả có dịp xem bom tấn mới sau thời gian theo dõi bộ phim về siêu anh hùng châu Á.

Thành công ngoài mong đợi của Venom 2 là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy khán giả vẫn xem trọng màn ảnh rộng. Tuy nhiên, chỉ những tác phẩm về siêu anh hùng là thành công. Các thể loại phim khác phải vật lộn để tồn tại. Reminiscence có mặt Hugh Jackman, The Eyes of Tammy Faye với Jessica Chastain và Cry Macho có mặt tài tử gạo cội Clint Eastwood đều gặp thất bại.

Trước khi năm 2021 kết thúc, một số tác phẩm như House of Gucci, The Last Duel, Eternals và Spider-Man: No Way Home hứa hẹn mang lại sự thành công. Nếu hầu hết dự án này chỉ chiếu trên màn ảnh rộng, đó là dấu hiệu cho thấy khán giả sẵn sàng trở lại rạp, bên cạnh việc chi tiền để xem phim trên ứng dụng trực tuyến.

Đến những dự đoán về tương lai của Dune

Giữa lúc Venom 2 thành công về mặt phòng vé, Variety cho rằng Warner Bros. có hướng đi khá sai lầm vì phát hành song song Dune trên dịch vụ trực tuyến và tại rạp chiếu.

“Dune có tiềm năng trở thành tác phẩm lớn nhất năm. Bộ phim đưa khán giả đến hành tinh sa mạc rộng lớn ở Arrakis. Hệ thống âm thanh hiện đại, màn hình lớn tại rạp sẽ lấp đầy giác quan người xem. Vậy thì tại sao phim lại xuất hiện trên tivi tại nhà bạn?”, Owen Gleiberman - trưởng bộ phận phê bình phim của tạp chí Variety - viết.

Theo Variety, nước Mỹ còn trong giai đoạn căng thẳng vì dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ vào vaccine, cái thời khán giả không thể ra rạp xem phim đã qua. Và tại thời điểm cả giới chuyên gia và khán giả tranh luận việc xem phim tại nhà hay ra rạp, Dune là câu trả lời.

Timothée Chalamet và các diễn viên trong bộ phim Dune. Ảnh: Sony.

Câu hỏi đặt ra là có thực sự hợp lý khi để khán giả không ra rạp vẫn xem được một trong những bộ phim có kinh phí lớn và được mong đợi nhất thập kỷ?

Có hai kịch bản sẽ xảy ra. Một là trong tuần đầu công chiếu ở Bắc Mỹ, phim có doanh thu bấp bênh so với kinh phí 165 triệu USD . Và khi điều đó xảy ra, bản phát hành trên HBO Max bị xem là thảm họa.

Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra. Trước khi ra rạp, phim được đánh giá cao, đặt biệt là người hâm mộ tiểu thuyết gốc của Frank Herbert. Ngoài ra, tính đến ngày 4/10, Dune thu về 100 triệu USD tại thị trường nước ngoài dù chưa chiếu ở Bắc Mỹ, theo Collider.

Kịch bản thứ hai là Dune thu được 50 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu. Liệu Warner Bros. có công bố các khoản liên quan đến HBO Max và lý giải tác động của nó đến doanh thu phim hay không là điều chưa biết. “Nếu thất bại, họ sẽ vịn lý do không ai chắc chắn một tác phẩm thành công vì ra mắt giữa đại dịch”, Owen Gleiberman viết.

Nhà phê bình cũng dự đoán Warner Bros. sẽ đưa ra lý do Dune giúp HBO Max thu hút lượng lớn người dùng. Với các tập đoàn giải trí lớn, họ đang bắt chước mô hình xem trực tuyến do Netflix phát minh. Họ chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt chứ không phải tương lai của điện ảnh.

Lý do phát song song là sai lầm

Theo cây bút Owen Gleiberman, Warner Bros. đã quá muộn để rút lại quyết định phát hành song song Dune tại rạp và trên ứng dụng phát trực tuyến. Nếu mở màn với 50 triệu USD , rõ ràng phim đã mất đi nhiều lợi nhuận, chưa kể đến việc doanh thu phim sẽ giảm sau những tuần tiếp theo.

Tại thị trường quốc tế, phim đang thu về doanh thu lớn do chiếu độc quyền tại rạp. Nhưng khi ra mắt tại Bắc Mỹ, giả sử phim thu về doanh thu khoảng 200 triệu USD - ngang với tổng doanh thu hiện tại của Shang-Chi, điều đó không hề ấn tượng. Bởi, Dune được kỳ vọng và đánh giá cao hơn bộ phim của Marvel.

Timothée Chalamet và Zendaya tại buổi ra mắt phim Dune ở Liên hoan phim Venice 2021. Ảnh: Getty.

Thứ hai, việc có thể xem Dune tại nhà sẽ cắt giảm triệt để việc thương hiệu điện ảnh được xem trọng. Nếu chỉ được chiếu tại rạp, khán giả sẽ có tâm lý đây là bộ phim đáng xem. Giờ đây, ngay cả thương hiệu Star Wars cũng “thu nhỏ” bằng kích cỡ màn hình TV. Việc đó chẳng khác nào Warner Bros. nói với khán giả rằng: “Bộ phim không có gì lớn lao, xem ở nhà cũng được”.

Hiện tại, toàn bộ ngành công nghiệp phim ảnh quan tâm đến sự thành công của Dune. Trước đây, nếu thương hiệu điện ảnh lớn thất bại về mặt phòng vé, người chịu trận là giám đốc điều hành hãng phim. Tuy nhiên, nhờ vào cuộc cách mạng phát trực tuyến và đại dịch, cả thế giới bỗng đặt câu hỏi tương lai của phim chiếu rạp rồi sẽ về đâu.

Mùa hè năm 2020, Tenet ra mắt trong giai đoạn khó khăn nên không thành công như kỳ vọng. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, phòng vé đã dần đi vào quỹ đạo, đó là lý do để nói rằng Dune trở lại đúng thời điểm. Với sự đầu tư hoành tráng, bộ phim nhắc nhở chúng ta về tính ưu việt của các rạp chiếu.

Cũng không thể loại trừ kịch bản thứ ba. Dune khởi chiếu ở Bắc Mỹ ngày 22/10 và trở thành phim ăn khách song song với sự yêu thích của người dùng HBO Max. Đó sẽ là kết thúc có hậu, viết lại lịch sử điện ảnh, nhưng không ai dám đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.