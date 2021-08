Cơ quan báo chí gặp khó khăn vì bị hạn chế giấy đi đường

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Công an TP.HCM hỗ trợ, xem xét lượng giấy đi đường cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong thời gian thành phố siết chặt giãn cách.

Làm rõ vấn đề cấp giấy đi đường cho các cơ quan, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, chiều 24/8 cho biết Công an TP.HCM là đơn vị in và chuyển giấy về đơn vị đầu mối chứ không trực tiếp cấp cho đơn vị nào.

"Công an TP là đơn vị được giao in, quản lý, cấp giấy để biết số lượng giấy được cấp là bao nhiêu, cho đơn vị nào, trong đó có mã QRcode để người sử dụng quét khai báo. Lực lượng chức năng sẽ đối chiếu xem thông tin có khớp với giấy đi đường không", thượng tá Hà cho biết.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết trong lần cấp giấy mới này, nhiều đơn vị, đặc biệt là các cơ quan báo chí gặp khó khăn khi bị hạn chế số lượng giấy đi đường.

TP.HCM đổi mẫu giấy đi đường từ 0h, ngày 25/8. Ảnh: Chí Hùng.

Ông đề nghị Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM phản ánh lại Công an TP.HCM, đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ để nắm tinh thần, tạo điều kiện hỗ trợ lực lượng phóng viên giấy đi đường để được tác nghiệp tốt hơn.

"Một tờ báo mà số thẻ chỉ khoảng 3-5 giấy, trên một trận địa thành phố như thế này, anh em báo chí phải rất khó khăn. Do vậy để tạo điều kiện cho công tác truyền thông, tuyên truyền, ghi nhận, phản ánh, biểu dương, làm đậm nét những hình ảnh, nghĩa cử của sự hưởng ứng của nhân dân, mong rằng Công an TP.HCM sẽ có sự xem xét lại", ông Khuê nói.

Trưa cùng ngày, Công an TP.HCM đã ra văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TP.HCM.

Từ 0h ngày 25/8, người dân trong 17 nhóm tại Công văn 2800 của UBND TP.HCM được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.