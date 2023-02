Cổ phiếu yêu thích nhất của Warren Buffett

Bậc thầy đầu tư Warren Buffett tiếp tục gom cổ phiếu Apple bất chấp xu hướng bán ròng cổ phiếu mạnh mẽ trong quý IV/2022 trước đó.

Theo Wall Street Journal, một báo cáo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm 14/2 cho biết Berkshire Hathaway đã liên tục bán cổ phiếu trong quý IV/2022.

Cụ thể, Berkshire cắt giảm cổ phần tại 8 công ty bao gồm cả ngân hàng U.S Bancorp và nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC. Tuy nhiên, công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett lại đẩy mạnh gom cổ phiếu của Apple, hãng vật liệu xây dựng Louisiana-Pacific và tập đoàn truyền thông Paramount Global.

Theo quy định, các nhà đầu tư tổ chức quản lý danh mục hơn 100 triệu USD phải nộp thông tin lên SEC trong 45 ngày sau khi kết thúc mỗi quý. Như vậy, báo cáo trên chỉ phản ánh tình hình đầu tư trong quý trước chứ không phải hiện tại của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn coi báo cáo này là công thức đánh giá thị trường của Buffett và cánh tay phải của ông, Charlie Munger.

Khác với quý III/2022, Berkshire không bổ sung thêm bất kỳ mã cổ phiếu mới nào. Với danh tiếng của Buffett, những cổ phiếu được Berkshire thu gom đều tăng giá sau khi được tiết lộ.

Apple đang là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất của Berkshire. Ảnh: CNBC.

Berkshire đã giảm vị thế tại TSMC khi bán 51,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 86% cổ phần nắm giữ tại hãng sản xuất chip. Đây là động thái gây chú ý bởi Berkshire mới đổ tiền vào công ty này từ quý trước đó.

Berkshire cũng cắt giảm cổ phần tại các tổ chức tài chính như U.S Bancorp, Bank of New York Mellon và Ally Financial.

Trước đó, giới phân tích dự đoán Berkshire sẽ thoái vốn khỏi ngành tài chính sau khi tập đoàn giảm số cổ phiếu sở hữu tại U.S Bancorp từ năm 2006 xuống hơn một nửa trong năm 2022.

Berkshire Hathaway cũng cắt giảm vị thế của mình trong nhà sản xuất trò chơi điện tử Activision-Blizzard, công ty dầu mỏ Chevron, công ty chăm sóc sức khỏe McKesson và chuỗi bán lẻ Kroger. Bất chấp động thái này, Chevron vẫn là một trong 5 khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire, đứng sau Apple và Bank of America.

Các nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin về hoạt động của Berkshire và các công ty con trong quý IV/2022 khi tập đoàn công bố báo cáo tài chính. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Berkshire chi 66 tỷ USD để mua cổ phiếu, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Giới đầu tư cho rằng Berkshire đang tận dụng sự hỗn loạn trên thị trường thế giới trong năm vừa qua sau thời gian dài đóng băng vào năm 2021. Đây cũng là giai đoạn công ty chỉ tập trung mua cổ phiếu quỹ.

Hiện danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway có giá trị ước tính 343 tỷ USD . Trong đó, cổ phiếu Apple chiếm 41% tỷ trọng danh mục, áp đảo hoàn toàn so với các công ty khác.

Diễn biến của cổ phiếu Apple một năm trở lại đây. Ảnh: TradingView.

Berkshire đang nắm khoảng 915 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone, tương đương 5,8% cổ phần. Với giá thị trường khoảng 155,3 USD /cổ phiếu, khoản đầu tư này có giá trị khoảng 142 tỷ USD .

Bank of America là khoản đầu tư có tỷ trọng lớn tiếp theo, chiếm 10,7% danh mục, với giá trị khoảng 36,7 tỷ USD . Berkshire đang nắm 1 tỷ cổ phiếu của ngân hàng này, tương đương 12,9% cổ phần.

Năm vừa qua, công ty đầu tư của “nhà tiên tri xứ Omaha” đẩy mạnh mua cổ phiếu ngành năng lượng như Chevron, Occidental Petroleum. Chevron (cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong Dow Jones với mức tăng gần 50%) hay Occidental Petroleum (tăng hơn gấp đôi) cũng đang giúp Berkshire thu lời lớn.

Buffett cũng quan tâm các cổ phiếu ngành tiêu dùng được định giá thấp như Coca-Cola, Kraft Heinz. Đây là hai cổ phiếu có mức tăng trưởng khoảng 10% tính đến cuối năm 2022.

Trong quý III/2022, Chevron đã ghi nhận lợi nhuận đạt 11,2 tỷ USD , tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng và doanh thu các hoạt động khác cũng đạt tổng cộng 64 tỷ USD trong quý, tăng 49% so với năm trước.