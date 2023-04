Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình bị HoSE đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vào diện kiểm soát kể từ ngày 17/4.

Theo HoSE, Hòa Bình đã vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định.

Trước đó, tập đoàn xây dựng này từng có văn bản xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 12/5 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo quy định, thời hạn công bố chậm nhất phải là ngày 31/3.

Xây dựng Hòa Bình nêu lý do trong thời gian gần đây, loạt công trình trên cả nước của tập đoàn bị ngưng trệ do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều khách hàng lớn cũng gặp khó khăn về dòng tiền dẫn tới không thể triển khai thi công và thanh toán đúng hạn cho tập đoàn, khiến tình hình thu tiền tại các dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng so với các tháng trước và so với kế hoạch.

Tình trạng này cũng yêu cầu đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục và thu thập thêm chứng cứ mới để có thể hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu HBC của Hòa Bình từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tradingview.

Bên cạnh đó từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay, tập đoàn liên tục ghi nhận biến động về nhân sự cấp cao cũng như xung đột trong HĐQT. Vì vậy, Hòa Bình gặp khó khăn trong việc phối hợp hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn.

Trước đó, HoSE cũng từng nhắc nhở Xây dựng Hòa Bình công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 hai lần. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp mới công bố báo cáo tự lập quý IV/2022.

Theo đó, lũy kế cả năm 2022, Xây dựng Hòa Bình lỗ ròng hơn 1.140 tỷ đồng , giảm sâu so với mức lợi nhuận gần 97 tỷ đồng của năm trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên nhà thầu xây dựng này báo lỗ kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên HoSE.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HBC hiện phổ biến giao dịch quanh mức 8.000 đồng/cổ phiếu, thuộc vùng thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Nếu so với đầu năm, thị giá cổ phiếu xây dựng này đã giảm khoảng 15%, còn nếu so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 1, mức giảm của cổ phiếu này đã là 25%.