Cổ phiếu từng tăng 2.500%/năm rớt giá liên tục

Giá cổ phiếu của Brightcom Group Ltd từng tăng tới 2.500% trong năm 2021, nhưng hiện lại là một trong những cái tên rớt giá thảm hại nhất trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Cổ phiếu Brightcom Group (Ấn Độ) đã giảm tới 70% kể từ mức đỉnh năm ngoái. Ảnh: Wall Street Journal.

Theo Bloomberg, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp đã khiến cổ phiếu Brightcom Group Ltd giảm tới 70% trong năm 2022, thổi bay thành quả đã đạt được trong năm 2021.

Đây cũng là cổ phiếu bị bán tháo mạnh nhất trong nhóm S&P BSE 500 - nhóm 500 công ty có vốn hóa lớn nhất trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE) ở Ấn Độ.

Đà sụt giảm của cổ phiếu này bắt đầu khi cơ quan quản lý thị trường Ấn Độ nghi ngờ các giao dịch và tài chính của Brightcom Group Ltd. Cơ quan quản lý cho rằng Brightcom đã thực hiện những giao dịch "không trong sáng" và gây bất lợi cho nhà đầu tư. Điều này dẫn tới giá trị vốn hóa của công ty này đã bị thổi bay 1,6 tỷ USD gần như ngay lập tức và gây thiệt hại nặng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Ủy ban Chứng khoán Ấn Độ sau đó đã chỉ định công ty kiểm toán Deloitte chi nhánh tại Ấn Độ tiến hành kiểm toán về tài chính của Brightcom.

Nhiều nhà đầu tư đã ủng hộ hành động này và cho rằng Ủy ban Chứng khoán Ấn Độ cần tăng cường các cơ chế kiểm tra nhằm đảm bảo sự tuân thủ của các doanh nghiệp cũng như duy trì niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, những mất mát này cũng một phần bắt nguồn từ tâm lý FOMO (Fear of missing out - tâm lý sợ bỏ lỡ) của nhà đầu tư. Trong đợt tăng giá 2.500% của Brightcom năm 2021, nhiều người bất chấp để đổ tiền vào mà không bận tâm đến việc theo dõi cổ phiếu của doanh nghiệp. Ngược lại, cổ phiếu này cũng bị bán tháo trong năm 2022 với lý do tương tự.

Cú sập của cổ phiếu Brightcom. Nguồn: Bloomberg.

Brightcom Group Ltd là doanh nghiệp quảng cáo số được thành lập năm 2000 với trụ sở chính tại Hyderabad, Ấn Độ. Công ty này hiện có văn phòng đại diện ở nhiều quốc gia như Mỹ, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Ukraine, Serbia, Israel, Trung Quốc và Úc.

Đợt tăng của cổ phiếu này bắt đầu hồi tháng 6/2021 và đạt đỉnh trong tháng 12 cùng năm.