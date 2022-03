Cổ phiếu sụt giá mạnh, công ty mẹ của Shopee trấn an nhân viên

Từ trước đến nay, các lãnh đạo của Sea Ltd. luôn kín tiếng, nhưng tập đoàn buộc phải chia sẻ nhiều thông tin hơn sau khi mất 75% vốn hóa thị trường.

Theo Bloomberg, hôm 7/3, các nhân viên của Sea Ltd. nhận được một email từ CEO Forrest Li. Vị tỷ phú đề cập đến việc giá trị công ty giảm 150 tỷ USD kể từ cuối năm 2021. "Đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn vị thế vững chắc và biết mình phải làm gì", ông viết.

"Đây chỉ là một đợt sụt giảm ngắn hạn. Chúng ta cần vượt qua để phát huy hết tiềm năng lâu dài của mình", CEO Sea khẳng định.

CEO Forrest Li của Sea Ltd. Ảnh: Bloomberg.

Bán tháo dữ dội

Hồi tháng 11 năm ngoái, các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu của Sea vì báo cáo kinh doanh hàng quý tồi tệ. Đà giảm vẫn tiếp tục vào tháng 1/2021 sau khi Tencent Holdings Ltd. - cổ đông lớn của Sea - tuyên bố bán một phần cổ phần.

Đà bán tháo càng dữ dội hơn sau lệnh cấm của Ấn Độ đối với ứng dụng trò chơi Garena Free Fire. Chỉ trong vỏn vẹn 5 tháng, Sea đã mất 75% giá trị vốn hóa thị trường.

Theo nguồn tin của Bloomberg, trong những tháng qua, các nhà quản lý quỹ đã thúc giục Sea minh bạch hơn về chiến lược và những con số. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập hồi tuần trước, ông Li đã đưa ra các nhận xét dài, chi tiết và khác hẳn bình thường.

Nếu giá cổ phiếu không sụt giảm, Sea có thể đã không tiết lộ nhiều dữ liệu như vậy. Họ làm thế để nhà đầu tư hiểu rõ về doanh nghiệp hơn Ông Kelvin Seetoh, đồng sáng lập nhóm đầu tư 10X Capital, một cổ đông của Sea

Trong cuộc họp, Sea đã công bố những con số mới và cụ thể, bao gồm định hướng của đơn vị dịch vụ tài chính SeaMoney và sàn thương mại điện tử Shopee ở Brazil, Đông Nam Á và Đài Loan.

"Nếu giá cổ phiếu không sụt giảm, Sea có thể đã không tiết lộ nhiều dữ liệu như vậy. Họ làm thế để nhà đầu tư hiểu rõ về doanh nghiệp hơn", ông Kelvin Seetoh - đồng sáng lập nhóm đầu tư 10X Capital, một cổ đông của Sea - nhận xét.

Theo Sea, các con số đã chứng minh sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. "Doanh nghiệp của chúng tôi đang tăng trưởng và phát triển trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về những thay đổi và thành tích của công ty, phù hợp với cam kết lâu dài với các nhà đầu tư", Sea nói với Bloomberg.

Ngay cả các nhân viên của Sea cũng muốn có thêm thông tin. Hồi đầu tháng 3, startup tư vấn Momentum Academy đã tổ chức cuộc hội thảo có tên "Off the Record - Behind Shopee's Door". Đáng nói, trong số hơn 400 người tham dự cũng có nhân viên của Sea.

Họ muốn nghe bình luận của những nhà phân tích vốn không có quan hệ gì với công ty.

Văn hóa giữ bí mật

Từ trước đến nay, Sea thường không chia sẻ nhiều thông tin. Khác với hầu hết công ty game, Garena thậm chí không bao giờ tiết lộ những tựa game sắp ra mắt.

Các giám đốc điều hành của Sea chỉ bắt đầu nói về tham vọng toàn cầu sau khi Shopee bắt đầu hoạt động ở Brazil được hai năm. Tập đoàn cũng đột ngột dừng hoạt động tại Pháp và không đưa ra cảnh báo trước đó.

Văn hóa "giữ bí mật" của Sea được nuôi dưỡng bởi tỷ phú Li và nhà đồng sáng lập Gang Ye. Cả hai sở hữu khoảng 20% cổ phần công ty.

Hội đồng quản trị của công ty gồm 6 thành viên, trong đó có một giám đốc điều hành của Tencent và Kerry Group của tỷ phú Robert Kuok. Cả hai công ty đều hiếm khi chia sẻ thông tin và nằm trong số các nhà đầu tư sớm nhất của Sea.

Các nhà đầu tư của Sea có nhiều cách đặc biệt để tìm hiểu về tình hình hoạt động của công ty. Ông Fred Liu - nhà sáng lập quỹ đầu cơ Hayden Capital (có trụ sở tại New York) - là một trong những nhà đầu tư Sea thường xuyên bay đến Đông Nam Á tìm kiếm thông tin.

Các nhà giao dịch thường theo dõi sát sao những động thái của ông Li và Ye. Họ đi theo 2 lãnh đạo của Sea đến các sự kiện công khai, với hy vọng có thể đặt câu hỏi và nhận được những thông tin mới.

Một số nhà đầu tư thậm chí còn cố gắng theo dõi 3 chiếc máy bay phản lực thương gia của Sea. Mục đích là tìm ra quốc gia mà công ty có kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.

Từ trước đến nay, Sea được biết đến với "văn hóa giữ bí mật". Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của Bloomberg, sau lệnh cấm của Ấn Độ, ông Ye đã bay tới Ấn Độ và gặp Bộ trưởng Nội vụ Liên minh Ajay Bhalla.

Theo một nguồn tin khác, chính quyền Ấn Độ không có khả năng hủy bỏ lệnh cấm đối với trò chơi Free Fire của Sea. Tuy nhiên, họ có thể không chặn Shopee.

Hôm 1/3, ông Li và Ye đã đến Jakarta để tiếp đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại một sự kiện của Sea. Sự kiện là một phần trong chiến dịch mở rộng hoạt động tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Sự kiện được phát trực tiếp. Đó là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của hai giám đốc điều hành kín tiếng.

Trong thư gửi tới nhân viên, ông Li khẳng định quyết định của ban lãnh đạo Sea vẫn được giữ nguyên. Đó là tăng chi tiêu để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn, thay vì theo đuổi lợi nhuận để xoa dịu cổ đông.

Ngày hôm đó, giá cổ phiếu của Sea đã ghi nhận ngày thứ 5 giảm liên tiếp. Trong vỏn vẹn một tuần, cổ phiếu tập đoàn sụt giá 40%.

"Một số nhà đầu tư có thể muốn làm cách khác. Nhưng chúng tôi theo đuổi cái nhìn dài hạn hơn", ông Li viết. "Đầu tư để thúc đẩy năng lực vào thời điểm hiện tại sẽ mang đến những cơ hội tăng trưởng to lớn trong tương lai", ông nhấn mạnh.