Cổ phiếu SHB ngược dòng dậy sóng

Thị trường chứng khoán giảm đột ngột trong phiên sáng 26/3 trước khi hồi phục về cuối ngày. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu SHB vẫn tăng trần với khối lượng giao dịch đột biến.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 26/3, VN-Index giằng co quanh mốc 1.160 điểm trong hơn 1 giờ giao dịch đầu tiên nhưng bắt đầu rơi tự do về cuối phiên sáng và chạm đáy 1.138 điểm lúc 11h03. So với mức đỉnh đầu ngày, chỉ số khi đó mất 28 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy mạnh ngay lập tức đưa thị trường hồi phục trong gần 30 phút cuối buổi sáng. Đến cuối ngày, VN-Index gần như lấy lại những gì đã mất và đóng cửa ở 1.162 điểm, chỉ giảm nhẹ 1 điểm (-0,1%) so với phiên hôm qua.

Còn tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng điều chỉnh mạnh trong phiên sáng nhưng đảo chiều và đóng cửa với mức tăng 1,4% nhờ sự ngược dòng của SHB.

Cổ phiếu ngân hàng này cũng có lúc giảm gần 4% đầu ngày giao dịch nhưng được lực cầu kéo thẳng lên mức giá trần 19.500 đồng ngay cuối phiên sáng và giữ được sắc tím khi đóng cửa phiên 26/3. Khối lượng giao dịch của SHB cũng ghi nhận kỷ lục với gần 80 triệu cổ phiếu được sang tay. Con số này cao hơn 140% so với mức bình quân một tháng gần nhất.

Cổ phiếu SHB tăng trần kéo HNX-Index đi lên trong phiên 26/3.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 339 mã đóng cửa trong sắc đỏ và chỉ 122 mã tăng trên HoSE. Trong danh mục VN30, 11 cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh và 19 mã giảm. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của nhiều bluechip giúp chỉ số VN30-Index lội ngược dòng, tăng 3 điểm lên 1.167 điểm.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn tác động tích cực nhất lên thị trường chung phiên hôm nay gồm VIC (Vingroup), HPG (Hòa Phát), VJC (Vietjet) với mức tăng 2-3%. Cổ phiếu ngân hàng tân binh SSB (SeABank) tăng trần phiên thứ 3 liên tục cũng hỗ trợ VN-Index.

Ngược lại, VHM (Vinhomes), VNM (Vinamilk), GAS (PV Gas), VRE (Vincom Retail), CTG (Vietinbank) điều chỉnh 1-2% gây áp lực lớn nhất lên chỉ số đại diện thị trường.

Trong ngày thị trường biến động mạnh, thanh khoản tăng cao với giá trị giao dịch khớp lệnh gần 14.200 tỷ trên sàn HoSE. FLC, HPG, ROS (FLC Faros), STB (Sacombank) vẫn là những mã dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh trên HoSE.

Sau phiên mua ròng với giao dịch thỏa thuận đột biến cổ phiếu VIC hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng phiên 26/3 với giá trị 289 tỷ đồng .

Theo chuyên gia của chứng khoán BOS, VN-Index có khả năng hồi phục trong các phiên đầu tuần tới với mục tiêu gần ở ngưỡng 1.170 điểm. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh vẫn còn khá cao khi tâm lý thị trường đang khá thận trọng. Nhà đầu tư cân nhắc ưu tiên quan sát thị trường trong các phiên tiếp theo và cân nhắc về khả năng giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở các phiên sắp tới.

Còn theo MBS, việc chỉ số bị đẩy xuống dưới ngưỡng hỗ trợ có tác dụng lôi kéo dòng tiền đứng ngoài thị trường trở lại bắt đáy, đẩy thanh khoản tăng. Do thị trường vẫn dao động trong vùng tích lũy, công ty khuyến nghị chiến lược giao dịch mua và bán ở các biên hỗ trợ và kháng cự.