Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh nhất kể từ tháng 1

Các nhà đầu tư vào mảng trí tuệ nhân tạo (AI) đang chứng kiến cổ phiếu của Nvidia và những công ty lớn khác trượt dốc sau đợt phục hồi mạnh mẽ.

Cổ phiếu của Nvidia giảm 5,7% hôm 31/5. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu của Nvidia giảm 5,7% vào ngày 31/5 - mức giảm lớn nhất kể từ ngày 30/1. Trước đó, vào đầu tuần, nhà sản xuất chip này đã nhanh chóng đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD , Bloomberg đưa tin.

Việc cổ phiếu của Nvidia tăng hơn 250% từ mức thấp nhất trong tháng 10/2022 có khả năng đã mang đến cơ hội hấp dẫn để các nhà đầu tư bỏ túi một khoản lãi.

Trong khi đó, cổ phiếu công ty phần mềm AI C3.ai đã giảm 9% do triển vọng doanh số đáng thất vọng. Trong năm nay, mọi thứ về AI đã tạo nên cơn sốt ở Phố Wall. Dự báo doanh thu khủng của Nvidia đã góp phần khiến giá cổ phiếu của công ty này tăng mạnh. Tuy nhiên, việc định giá ở mức cao là lý do để nhà đầu tư thận trọng đối với ngành vẫn còn non trẻ này.

Không những vậy, ở châu Á, cổ phiếu ba nhà cung cấp của Nvidia cũng hạ nhiệt sau khi tăng mạnh vào tháng 5. Cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing giảm ngày thứ ba liên tiếp, trong khi Advantest - niêm yết tại Tokyo và SK Hynix của Hàn Quốc gần như đứng yên trong hai phiên vừa qua.

Nvidia dự kiến là bên hưởng lợi lớn từ làn sóng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo AI như ChatGPT. Điều đó khiến một số người tự hỏi liệu nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới hiện có được định giá quá cao hay không. Nhà đầu tư lừng danh Cathie Wood nhận định cổ phiếu của Nvidia "đi trước xu hướng".

Tuy nhiên, những người có niềm tin vững chắc vào AI khó có thể bị lung lay trong một vài ngày tới. Jensen Huang, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Nvidia, nhận định các công ty không tận dụng tối đa các cơ hội do AI mang lại “sẽ lụi tàn”.

“Tại thời điểm hiện tại, sự bùng nổ AI đang làm thay đổi giá trị tài chính của một công ty: Nvidia”, Adam Crisafulli của Vital Knowledge chia sẻ trong ghi chú gửi tới khách hàng.