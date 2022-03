Cổ phiếu hàng hóa, logistics đua tăng trần

Sắc xanh lan tỏa toàn thị trường giúp VN-Index tăng gần 20 điểm, dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu hàng hóa cơ bản và logistics.

Sau phiên giảm hơn 13 điểm hôm qua thì thị trường chứng khoán trong nước đã có sự hồi phục, đặc biệt là các cổ phiếu hàng hóa cơ bản và logistics có sự bứt phá mạnh mẽ.

VN-Index ngay khi mở cửa đã lấy được sắc xanh và ngày càng mở rộng đà đi lên để vượt qua ngưỡng cản cứng 1.500 điểm. Chỉ số đóng cửa tăng 19,48 điểm (1,31%) lên tròn 1.505 điểm.

Tương tự trên các sàn Hà Nội khi HNX-Index tăng mạnh 7,06 điểm (1,6%) đạt 449,31 điểm. UPCoM-Index tăng 1,39 điểm (1,24%) lên 113,19 điểm.

Toàn thị trường tràn ngập trong sắc xanh khi có đến 758 mã tăng giá (trong đó có 78 mã tăng trần) và chỉ 280 mã giảm giá.

VN-Index một lần nữa vượt cản cứng 1.500 điểm. Đồ thị: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có vai trò chính trong việc dẫn dắt chỉ số đi lên. Riêng rổ VN30 tăng 23,88 điểm (1,59%) với 24/30 mã tăng giá.

Trong đó nổi bật nhất chính là HPG của Tập đoàn Hòa Phát khi tăng hết biên độ lên 50.100 đồng, trở thành mã có đóng góp lớn nhất (3,66 điểm) vào thị trường chung.

Ngoài ra còn một số cổ phiếu trụ khác cũng có vai trò đáng kể như VPB của VPBank, GVR của Tập đoàn Cao su hay NVL của Novaland. Ở phía ngược lại thì lực kéo lùi không đáng kể của các cổ phiếu SAB, VJC và LGC.

HPG là mã chứng khoán kéo chỉ số tăng mạnh nhất. Nguồn: VNDirect.

Các cổ phiếu hàng hóa đang dậy sóng thị trường. Đối với nhóm thép, bên cạnh HPG thì các mã POM và VIS cũng đã chạm giá trần, ngoài ra còn có TVN tăng 6,8%, HSG và NKG tăng 6,2%...

Cổ phiếu thép tạo sóng khi nhiều báo cáo phân tích gần đây đều cho rằng xuất khẩu thép sẽ hưởng lợi từ căng thẳng Nga -Ukraine do các doanh nghiệp Việt có xuất khẩu đáng kể vào thị trường châu Âu.

Cổ phiếu ngành than phần lớn kết phiên trong sắc tím như HLC, THT, MDC, NBC, TVD, TDN... Giá than tương lai tại Australia hôm qua vọt lên 400 USD /tấn, tăng 33% trong một ngày và tăng gấp đôi so với đầu năm.

Nhiều cổ phiếu sản xuất đường và sản phẩm từ đường cũng tăng hết biên độ như SBT, LSS, KTS... Cổ phiếu hóa chất DGC tăng trần. Cổ phiếu xuất khẩu gạo như TAR tăng 6,3%. Cổ phiếu ngành tôm như CMX, THP tăng trên 5%...

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục giai đoạn thăng hoa khi giá dầu lập đỉnh. Các mã ASP, PVC, CNG, PXT, PXI... đã tăng hết biên độ. Giá dầu Brent tăng 3,91% lên 117,34 USD /thùng, WTI tăng 3,07% lên 114 USD /thùng.

Sự bứt phá của các cổ phiếu hàng hóa cơ bản cũng tạo điều kiện cho cổ phiếu ngành vận tải biển đi lên. Ông lớn GMD tăng trần lên 54.400 đồng và MVN tăng trần 36.200 đồng, các mã có quy mô nhỏ hơn như HAH, PVT, DXP, VOS, VSC... cũng đã tăng hết biên độ.

Cổ phiếu hàng hóa cơ bản như thép, than, đường... tăng trần. Bảng giá VNDirect.

Thị trường có sự bứt phá trong buổi chiều khiến thanh khoản chung duy trì ở mức cao. Tổng giá trị khớp lệnh trên toàn thị trường đạt 34.509 tỷ đồng , trong đó giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE ghi nhận 29.136 tỷ đồng .

Khối ngoại mua ròng trở lại khoảng hơn 500 tỷ đồng ở sàn HoSE. Các mã được nước ngoài gom nhiều nhất chủ yếu là cổ phiếu hàng hóa như DGC, DCM, STB và HPG.

Diễn biến hồi phục của thị trường trong nước khá giống với thế giới. Tại Mỹ thì Dow Jones tăng 1,79% lên 33.891 điểm để lấy lại toàn bộ điểm số đã mất phiên trước đó. Tương tự Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 1,86% và 1,62%.

Thị trường châu Á cũng ghi nhận đà đi lên khi Nikkei 225 tăng 0,63% và Topix tăng 1,07% tại Nhật Bản. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,4%. ASX 200 của Australia tăng 0,67%.