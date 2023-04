Cổ phiếu bất động sản tiếp tục hút dòng tiền

Thị trường chung giao dịch cân bằng khi nhóm bất động sản tiếp đà bứt phá nhưng nhiều cổ phiếu ngân hàng lại kìm chân chỉ số, VN-Index kết phiên chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ.

Liên tiếp những thông tin tích cực về việc giảm lãi suất điều hành và chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đang giúp thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu bất động sản nói riêng giao dịch tích cực trong ngắn hạn.

Phiên giao dịch hôm nay (5/4) chứng kiến nhóm bất động sản tiếp tục nổi sóng với hàng loạt cổ phiếu tăng điểm mạnh mẽ, thậm chí một vài mã chứng khoán nhóm này đã ghi nhận mức tăng kịch trần, trở thành động lực lớn nhất kéo chỉ số chung.

Cụ thể, cổ phiếu VHM của Vinhomes là mã chứng khoán tạo ra tác động tích cực nhất cho thị trường chung hôm nay nhờ vốn hóa lớn và mức tăng 2,4% trong ngày, hiện cố định ở mức 52.100 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó, cổ phiếu VGC của Viglacera cũng tăng 5,9% phiên hôm nay và mã KBC của Kinh Bắc tăng thêm 3,6% giá trị cũng tác động tích cực đến thị trường.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu của doanh nghiệp chuyên phát triển nhà ở xã hội là HQC (Hoàng Quân) tiếp tục ghi nhận phiên bay cao thứ 4 liên tiếp với mức tăng 5%, hiện giao dịch ở mức 4.400 đồng/cổ phiếu. Tương tự, mã DIG của DIC Corp cũng có chuỗi tăng 4 phiên mạnh mẽ, hôm nay ghi nhận thêm 4% giá trị, lên 15.500 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu ngành địa ốc vốn hóa nhỏ thậm chí còn kết phiên trong sắc tím như mã VPH của Vạn Phát Hưng; IDJ của Đầu tư IDJ Việt Nam; NHA của Đô thị Nam Hà Nội; NRC của Netland; HPX của Hải Phát hay PTL của Victory Capital...

Cổ phiếu bất động sản bứt phá trong phiên 5/4. Bảng giá: SSI.

Dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu bất động sản theo đó cũng tăng mạnh mẽ đạt hơn 2.000 tỷ đồng , chỉ sau nhóm ngân hàng. Trong đó, những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là NVL (Novaland), DIG (DIC Corp), KBC (Kinh Bắc), IDC (Idico), CEO (Tập đoàn CEO) đều đạt giá trị trên trăm tỷ đồng.

Trong khi đó, tại nhóm ngân hàng, dù vẫn là nhóm hút tiền mạnh nhất thị trường nhưng phiên giao dịch hôm nay lại ghi nhận sự phân hóa mạnh.

Trong đó, BID (BIDV); VPB (VPBank); VIB (Ngân hàng Quốc tế); LPB (LienVietPostBank); STB (Sacombank)... là những đại diện ghi nhận vùng giá đỏ phiên hôm nay. Ngược lại, các mã HDB (HDBank); VCB (Vietcombank); CTG (VietinBank); ACB (Ngân hàng Á Châu); MBB (MBBank)... đều đóng cửa ở vùng giá xanh.

Đáng chú ý, mã HDB của HDBank một lần nữa đóng cửa với mức tăng mạnh 2,87%, hiện cố định ở 19.700 đồng/đơn vị, thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng điểm mạnh nhất hôm nay. Mã chứng khoán này cũng đang có chuỗi phục hồi ấn tượng khi đã tăng hơn 45% giá trị từ vùng đáy ghi nhận hồi cuối năm 2022 đến nay.

Trong phiên hôm nay, đà tăng của HDB cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tham gia kéo chỉ số chung như HPG (Hòa Phát) tăng 1,9%; CTG của VietinBank tăng 1,2% hay GVR của Tập đoàn Cao su Việt Nam tăng 1,6%...

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất phiên 5/4. Nguồn: FireAnt.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC của Vingroup lại quay đầu giảm 2,3%, về 55.500 đồng/cổ phiếu, trở thành mã chứng khoán có tác động tiêu cực nhất lên thị trường chung. Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán làm kìm hãm đà tăng của thị trường còn có BID (BIDV), VPB (VPBank), STB (Sacombank), LPB (LienVietPostBank), VIB (Ngân hàng Quốc tế).

Thị trường cũng chứng kiến một số cổ phiếu bị áp lực bán tháo lớn như TGG của Louis Capital giảm sàn với hơn 1 triệu cổ phiếu được sang tay. Cổ phiếu HHG của Hoàng Hà, VKC của VKC Holdings hay PTI của Bảo hiểm Bưu điện cũng kết phiên ở mức giá thấp nhất có thể.

Với sự cân bằng ở một số cổ phiếu vốn hóa, thị trường chung tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. VN-Index kết phiên lấy được sắc xanh khi tăng 2,41 điểm (+0,22%), đóng cửa ở 1.080,86 điểm.

Các chỉ số khác cũng giữ được sắc xanh bao gồm HNX-Index tăng 1,85 điểm (+0,88%) đạt 212,58 điểm và UPCoM-Index có thêm 0,19% lên 77,74 điểm.

Thanh khoản thị trường hạ nhiệt so với phiên liền trước, nhưng vẫn ở mức cao so với các tuần gần đây. Nhà đầu tư giao dịch tổng cộng 15.297 tỷ đồng hôm nay, tập trung chính ở nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Riêng thanh khoản sàn HoSE chiếm 12.866 tỷ đồng , giảm nhẹ 5% so với hôm qua.

Một yếu tố tích cực là nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng mạnh 225 tỷ đồng trên HoSE. Các mã chứng khoán được mua nhiều là HPG, VHM và CTG, trong khi STB, VNM và PVS bị khối này xả mạnh nhất.