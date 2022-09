Cố Nữ hoàng Anh có thể không giàu như nhiều người tưởng

Chuyên gia tài chính cho biết các thành viên gia đình hoàng gia Anh không phải là tỷ phú. Nữ hoàng có khối tài sản lớn nhất nhưng có thể không như nhiều người nghĩ, theo Insider.

Nữ hoàng Elizabeth II, lên ngôi cách đây 70 năm và băng hà ở tuổi 96 hôm 8/9 (giờ địa phương), có giá trị tài sản ròng 340 triệu bảng Anh ( 442,92 triệu USD ), The Sunday Times ước tính năm 2016.

Con số này nhiều hơn mọi thành viên của gia đình hoàng gia, bao gồm Công tước và Nữ công tước xứ Sussex - có khối tài sản chung trị giá 30 triệu USD , theo Insider.

Sau khi nữ hoàng qua đời, Thái tử Charles trở thành Vua Charles III và thay thế mẹ trở thành người trị vì và chủ sở hữu của Tài sản Hoàng gia (Crown Estate) - khối tài sản gồm các dinh thự và đất đai rải rác khắp Vương quốc Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II tại Scotland năm 2015. Bà là người trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh. Ảnh: Chris Jackson/Getty.

Hàng năm, gia đình hoàng gia nhận được khoản tiền được gọi là Trợ cấp Hoàng gia (Sovereign Grant) đến từ quỹ đóng thuế, theo BBC.

Thỏa thuận cơ bản là gia đình hoàng gia được trợ cấp để đổi lại toàn bộ lợi nhuận từ Tài sản Hoàng gia cho chính phủ. Hàng năm, người trị vì được chia khoản tiền tương đương 25% lợi nhuận của Tài sản Hoàng gia.

The Wall Street Journal đưa tin khoản này đạt tổng cộng 82,2 triệu bảng Anh ( 107,1 triệu USD ) năm 2019.

Theo báo cáo tài chính của gia đình hoàng gia, Trợ cấp Hoàng gia chi trả cho việc bảo trì tài sản và các tiện ích, chuyện đi lại của các thành viên và tiền lương của những người phục vụ hoàng gia. Tuy nhiên, The Telegraph lưu ý khoản này không bao gồm chi phí an ninh và các nghi lễ hoàng gia vì số tiền đó đến từ một số nguồn khác.

Thu nhập cá nhân của người trị vì được gọi là Ví cơ mật (Privy Purse)

Số tiền này đến từ Công quốc Lancaster (The Duchy of Lancaster) hay danh mục đất đai và các tài sản khác thuộc về gia đình hoàng gia trong hàng trăm năm. Nó bao gồm 548,6 triệu bảng Anh ( 715 triệu USD ) giá trị tài sản ròng (bao gồm 18.433 ha đất) và được tạo thành từ các tài sản dân cư, thương mại và nông nghiệp, theo The Wall Street Journal.

Năm 2019, Công quốc Lancaster mang lại 20,7 triệu bảng Anh ( 27 triệu USD ). Theo đó, số tiền này giúp thanh toán các chi phí không được bao trả bởi Trợ cấp Hoàng gia. Cụ thể là nó được sử dụng để trang trải chi phí phát sinh của các thành viên trong gia đình hoàng gia.

Khách sạn Savoy ở London nằm trên đất đai do Công quốc Lancaster kiểm soát. Ảnh: Michaelpuche/Shutterstock.

Cố Nữ hoàng Anh có nhiều tài sản quý giá bổ sung vào giá trị tài sản ròng

Nữ hoàng Elizabeth II sở hữu Lâu đài Balmoral và Sandringham Estates - bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ cùng các tài sản quý giá khác được truyền lại từ những đời vua trước đó, theo The Wall Street Journal.

Tổng giá trị tài sản của cố Nữ hoàng Anh không được biết đến khiến việc ước tính tổng giá trị tài sản ròng của bà trở nên khó khăn. Một chuyên gia tài chính hoàng gia nói rằng các thành viên gia đình hoàng gia là “triệu phú, không phải tỷ phú”.

Lâu đài Balmoral thuộc sở hữu của cố Nữ hoàng Anh. Ảnh: Andrew Milligan/WPA Pool/Getty.

Vua Charles III có nguồn thu nhập riêng khi còn là thái tử

Công quốc Cornwall (The Duchy of Cornwall), quỹ bất động sản khác thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Anh, đã chi trả các chi phí của Thái tử Charles và những người thừa kế của ông.

Điều đó có nghĩa là Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle, Hoàng tử William và Công nương Kate cũng như con cái của họ đều được bảo trợ bởi Công quốc Cornwall. Thái tử Charles đã chi trả cho họ tổng cộng 5 triệu bảng Anh ( 6,5 triệu USD ) vào năm 2019.

Tổng giá trị của Công quốc Cornwall là 923,8 triệu bảng Anh ( 1,2 tỷ USD ).

Trước khi băng hà, Nữ hoàng Elizabeth II đã kiểm soát hiệu quả phần lớn tài sản của gia đình hoàng gia và chia nhỏ các khoản thanh toán để hỗ trợ mọi thành viên trong gia đình.

Thái tử Charles trở thành Vua Charles III sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Ảnh: Sean Gallup/Getty.

Các thành viên hoàng gia không được phép kiếm tiền từ nguồn bên ngoài

Quy tắc đó không áp dụng cho Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle vì họ đã rời khỏi gia đình hoàng gia. Các nhà bình luận nói rằng cặp đôi này có thể sử dụng các giao dịch sách và cuộc trò chuyện để trang trải cuộc sống xa hoa trong tương lai.

Hoàng tử Harry chưa bao giờ có việc làm ngoài nghĩa vụ hoàng gia nhưng có lẽ sẽ không mất nhiều công sức để vợ chồng anh bắt đầu kiếm được những khoản thu nhập hàng triệu USD.

Năm 2021, Hoàng tử Harry được cho là đồng ý thỏa thuận để viết hồi ký của mình. Vanity Fair đưa tin vào tháng 2 rằng cặp đôi đã thực sự ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD cho một số cuốn sách.

Hoàng tử Harry và vợ cũng ký hợp đồng sản xuất với Netflix và Spotify được cho là trị giá hàng triệu USD.