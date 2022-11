Cơ ngơi 100 triệu USD của vợ chồng George Clooney

Cơ ngơi 100 triệu USD của gia đình George Clooney được ví như cung điện với đầy đủ tiện nghi, từ hồ bơi, sân tennis, phòng gym đến cả khu vườn được cắt tỉa cẩn thận.

Vợ chồng George Clooney và các con sống trong dinh thự 100 triệu USD ở Italy.

Theo South China Morning Post, George Clooney và vợ, luật sư Amal Clooney, đang sống trong căn villa L'Oleandra hoành tráng trên bờ hồ Como, Italy. Bất động sản được mua năm 2002 với giá 30 triệu USD . Đến nay, giá trị của nó tăng lên 100 triệu USD .

Cơ ngơi này được xây dựng từ thế kỷ 18, ban đầu thuộc quyền sở hữu của Heinz (nhà sản xuất tương cà nổi tiếng). Báo Hollywood ví không gian triệu USD như cung điện có đủ tiện nghi với 25 phòng ngủ, gara xe hơi rộng rãi, sân tennis, hồ bơi, phòng gym và cả khu vườn được cắt tỉa cẩn thận.

Từ ban công của dinh thự 3 tầng, vợ chồng "gã đầu bạc" có thể đắm mình trước khung cảnh núi non hùng vĩ tuyệt đẹp, ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. Không chỉ là chỗ ở, nơi đây còn thu hút khách du lịch đến chụp ảnh từ xa.

Cơ ngơi của vợ chồng George Clooney được bảo vệ nghiêm ngặt, khó ai có thể vào trong. Ảnh: SCMP.

Mùa hè năm 2013, George đã đưa bạn gái kém tuổi đến thăm L'Oleandra. Một năm sau đó, bộ đôi tổ chức lễ cưới. Nguồn tin địa phương cho biết thị trưởng Laglio đã ban hành lệnh hạn chế paparazzi và người hâm mộ đến gần khu này để tránh gây phiền phức cho gia đình tài tử Ticket to Paradise.

Theo truyền thống, khi hè tới, vợ chồng George sẽ mời bạn đến chơi nhà. Căn villa từng đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle, Jennifer Aniston, Matt Damon...

Julia Roberts và toàn bộ dàn diễn viên của Ocean's Twelve từng có thời gian sinh hoạt ở nhà của George. Ben Affleck và Jennifer Lopez cũng được phát hiện thưởng thức khung cảnh hồ Como từ nhà của tài tử Hollywood.

Theo The Richest, George đã bắt tay Omaze - công ty hợp tác với các tổ chức từ thiện trong sự kiện gây quỹ - để chọn người chiến thắng có cơ hội dùng bữa cùng vợ chồng ông tại dinh thự 100 triệu USD . Số tiền thu được từ các cuộc gây quỹ được quyên góp cho The Clooney Foundation for Justice.