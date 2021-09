Có ngân sách 500 triệu đồng nên mua mẫu xe nào?

Nằm trong phân khúc SUV đô thị cỡ C, mẫu ôtô điện VF e34 của VinFast hội tụ nhiều ưu điểm, phù hợp với người mua xe lần đầu, có ngân sách khoảng 500 triệu đồng.

Với nhu cầu đi lại nhiều, anh Phan Thành Nam (nhân viên ngân hàng, Hà Nội) quyết định mua ôtô riêng để đáp ứng yêu cầu công việc và phục vụ gia đình. Với ngân sách hơn 500 triệu đồng, anh Nam cho biết dự tính mua mẫu sedan hạng B quen thuộc của Nhật vì bền bỉ, tiết kiệm. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng của anh là mẫu ôtô điện VF e34. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày tìm hiểu, so sánh các mẫu xe cùng tầm giá.

Tiện nghi và an toàn

Ngoài đi lại trong thành phố, anh Nam thường xuyên di chuyển sang các tỉnh lân cận, cuối tuần đưa gia đình về quê. Do đó, anh ưu tiên mẫu xe có không gian rộng rãi, thoải mái và tính đa dụng cao. Khi tìm hiểu về VF e34, anh bất ngờ khi biết tổng chi phí để sở hữu mẫu SUV hạng C này chỉ hơn 500 triệu đồng.

VF e34 cũng có nhiều ưu điểm về thiết kế. Với kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, khoảng sáng gầm xe 180 mm, VinFast VF e34 mang đến không gian nội thất rộng rãi và phù hợp với nhiều loại địa hình. Xe có hệ thống pin được đặt dưới sàn xe để chống lật, khối động cơ đơn giản và gọn gàng hơn nên không gian nội thất càng tối ưu.

Ngoài ra, xe được trang bị nhiều tính năng thông minh như trợ lý ảo tương tác bằng tiếng Việt đa vùng miền, màn hình trung tâm cảm ứng 10 inch, điều hoà tự động tích hợp lọc bụi mịn, cửa gió cho người ngồi phía sau, gương chống chói tự động... Mẫu ôtô có khả năng tự học, ghi nhớ và đề xuất các chức năng giải trí phù hợp sở thích người dùng, đồng thời kết nối ứng dụng trên điện thoại thông minh để quản lý xe từ xa.

VinFast VF e34 còn là mẫu xe được trang bị các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang khi lùi, báo luồng giao thông đến khi mở cửa, cảnh báo lệch làn hay tự động điều chỉnh đèn pha... Với đặc tính của ôtô điện là không mùi, không khói bụi và không phát ra tiếng ồn, xe mang đến trải nghiệm thoải mái cho người dùng và góp phần bảo vệ môi trường.

Dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí

Một trong những yếu tố người mua xe lần đầu quan tâm là xe dễ sử dụng và tiết kiệm. VF e34 có động cơ điện với cấu tạo và hệ truyền động tinh giản so với động cơ đốt trong truyền thống. Do đó, xe vận hành dễ dàng, độ bền cao và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng 2-4 lần. Ngoài ra, VF e34 được bảo hành lên đến 10 năm.

"Một trong những lý do tôi dự định mua xe Nhật là sự bền bỉ. Khi tham khảo VF e34, tôi biết xe được bảo hành tới 10 năm nên rất an tâm. Riêng về bộ pin, VinFast cam kết đổi mới miễn phí khi xuống cấp, do đó tôi không còn gì phải lo nghĩ", anhNam chia sẻ.

Một ưu điểm nữa của xe điện là người dùng có thể chủ động sạc pin mọi lúc mọi nơi, không bị lệ thuộc vào cây xăng. Theo tính toán từ nhà sản xuất, người dùng có thể sạc pin ở nhà hoặc ở cơ quan, bãi đỗ xe có trang bị nguồn điện… Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng trạm sạc trên đường, trừ hành trình xa hoặc tình huống phát sinh.

Hiện tại, VinFast xây dựng hệ thống trạm sạc phủ khắp Việt Nam (với hơn 2.000 trạm cùng 40.000 cổng sạc), dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Theo nhà sản xuất, những chiếc VF e34 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 11 năm nay.