Có nên uống nước lá tía tô trước khi tiêm vaccine Covid-19?

Tôi nghe mọi người truyền tai nhau việc uống nước lá tía tô trước khi tiêm vaccine Covid-19 để giảm sốt và các tác dụng phụ. Điều này có đúng không?

Quang Huy, Hà Nội

Bác sĩ nội trú Phùng Anh Tuấn, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Uống nước tía tô trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19 không có tác dụng gì đối với việc giảm sốt hay các tác dụng phụ. Đến nay, chúng ta chưa có bằng chứng khoa học về điều này.

Ngoài ra, bạn cũng không nên làm như vậy. Bởi khi không may có phản ứng phản vệ xảy ra, bác sĩ sẽ khó xác định nguyên nhân từ vaccine hay tía tô. Bạn nên chuẩn bị tâm lý thoải mái, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi trước khi đi tiêm.

Nếu sốt trên 38,5 độ C, bạn uống paracetamol hoặc kết hợp xông tía tô để hạ nhiệt độ sẽ an toàn hơn. Nếu sốt không giảm (trên 39 độ C), bạn liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời.

Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine Covid-19 chia thành:

- Thông thường: Sốt, đau đầu; buồn nôn; đau cơ; khớp, vị trí tiêm đau, nóng, ngứa; mệt mỏi, bồn chồn, ớn lạnh.

- Nghiêm trọng (phản vệ): Tê quanh môi, lưỡi; phát ban dưới da, môi mẩn đỏ; ngứa, căng cứng, tắc nghẽn, khản đặc họng; nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng; thở dốc, khó thở, ho; mạch yếu, chóng mặt, tay chân co quắp...

- Các triệu chứng nặng lên: Sốt cao ≥ 39 độ C; sưng/đỏ lan rộng tại chỗ tiêm; đau cơ dữ đội, huyết áp bất thường.

Khi gặp các triệu chứng nghiêm trọng hoặc bất thường nêu trên, bạn cần liên hệ bác sĩ, cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.