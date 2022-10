Có nên tập thể dục sau khi tiêm vaccine Covid-19?

Trước những phản ứng phụ có thể xuất hiện sau khi tiêm vaccine Covid-19, một số người lo ngại việc tập thể dục lúc này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thông qua vaccine Covid-19, chúng ta đã có thể trở lại phòng gym, hồ bơi hay sân vận động để tập luyện các môn thể dục, thể thao khác nhau sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, một lo ngại lại phát sinh là chúng ta có thể tập thể dục sau khi tiêm vaccine hay không, sau khi tiêm bao lâu có thể trở lại tập luyện, cường độ tập như thế nào…

Đến nay, không có nghiên cứu nào chỉ ra rằng việc tập thể dục sau khi tiêm vaccine Covid-19 gây hại cho cơ thể. Chúng ta chỉ nên cân nhắc tập luyện dựa vào phản ứng của cơ thể với vaccine.

Không có nghiên cứu cho thấy tập thể dục sau tiêm vaccine có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh minh họa: mufid_majnun.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (US CDC), các tác dụng phụ phổ biến của vaccine Covid-19 bao gồm:

Đau, đỏ và sưng tại chỗ tiêm

Mệt mỏi

Đau đầu

Đau cơ

Ớn lạnh

Sốt

Buồn nôn

Điều đáng nói là US CDC cũng khuyên người dân nước này nên tập luyện các bài tập tay để giảm cảm giác khó chịu tại chỗ tiêm. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân có thể tập nếu các phản ứng phụ nhẹ hoặc không xuất hiện

Một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Y học New England năm 2021 đã lưu ý rằng các tác dụng phụ của vaccine Covid-19 có thể dữ dội hơn sau mũi tiêm thứ hai so với lần đầu tiên. Tuy nhiên, nghiên cứu này không đề cập đến bất kỳ mối nguy hiểm nào do tập thể dục.

Không có rủi ro nào đáng kể

Cũng theo nghiên cứu nói trên, khoảng 50% người được tiêm vaccine Covid-19 gặp phải các phản ứng phụ, thường là sau liều thứ hai. Cảm giác mệt mỏi là phản ứng phổ biến nhất. Lúc này, việc tập thể dục có thể làm cho sự mệt mỏi gia tăng.

Tuy nhiên, không có rủi ro thực sự nào khi chúng ta tập thể dục sau khi tiêm vaccine Covid-19.

Khi nào cần tránh tập thể dục sau khi tiêm vaccine?

Theo Healthline, chúng ta nên tránh tập thể dục với cường độ từ trung bình đến cao ngay sau khi tiêm vaccine Covid-19 nếu xuất hiện các triệu chứng của dị ứng với vaccine Covid-19.

Các triệu chứng phổ biến của phản ứng dị ứng với vaccine bao gồm: Phát ban, sưng tấy và thở khò khè (dấu hiệu của suy hô hấp). Các triệu chứng này thường xảy ra trong vòng 4 giờ sau khi tiêm vaccine. Nếu gặp các dấu hiệu này, người dân nên liên hệ ngay với bác sĩ để xử trí kịp thời.

Có thể cân nhắc về cường độ tập sau khi tiêm vaccine. Ảnh minh họa: gabin_vallet.

Nếu có tiền sử bệnh hen suyễn hoặc bất kỳ vấn đề hô hấp nào, chúng ta cũng nên tránh tập thể dục cường độ mạnh cho đến khi chắc chắn cơ thể phản ứng như thế nào với vaccine.

Ngoài ra, nhóm này cần chuẩn bị sẵn bất kỳ loại thuốc kiểm soát nào khi tập thể dục trở lại như ống hít, EpiPen hoặc Benadryl.

Không có hình thức tập luyện tốt nhất

Tập thể dục được chứng minh là một biện pháp tăng cường miễn dịch hiệu quả, thậm chí có thể làm tăng hiệu quả của vaccine.

Trong một đánh giá năm 2021 về tập thể dục và khả năng miễn dịch, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh giúp giảm 31% nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và giảm 37% nguy cơ tử vong do các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, tập thể dục đã được chứng minh là làm tăng hiệu lực của vaccine bằng cách tăng nồng độ kháng thể. Những kết quả nghiên cứu này không chỉ xét riêng đối với Covid-19. Đây là lợi ích của việc duy trì thói quen tập thể dục.

Bài đánh giá xem xét cả các bài tập thể dục tim mạch (cardio) như chạy, đạp xe…, tập kháng lực một cách riêng lẻ và kết hợp 2 phương pháp này. Tất cả đều được chứng minh là có lợi cho sức đề kháng của cơ thể.

Một lưu ý khác là nếu tập thể dục khiến bạn cảm thấy buồn nôn, chúng ta có thể giảm cường độ tập luyện. Ví dụ là lựa chọn đi bộ thay vì chạy.

Các phản ứng phụ sẽ hết trong vòng vài ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, nếu nhận thấy sốt tăng lên, mệt mỏi hoặc khó thở khi tập thể dục, chúng ta nên tạm ngừng tập thể dục và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.