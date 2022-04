Có nên sử dụng kháng sinh trị ho hậu Covid-19?

Nhiều người sau khi khỏi Covid-19 vẫn bị ho kéo dài nên tự ý uống kháng sinh. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm.

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp đào thải dị vật đường hô hấp như chất nhầy, đờm. Sau khi nhiễm các loại virus đường hô hấp, trong đó có nCoV, F0 thường bị ho kéo dài, ho có đờm hoặc ho khan dai dẳng, thậm chí sau khi khỏi bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh nhân mắc Covid-19 từ nhẹ đến trung bình sẽ hồi phục trong vòng 10 ngày. Trong khi đó, bệnh nhân nặng và nguy kịch phải mất tới 20 ngày để hồi phục.

Theo ABC News, Covid-19 là bệnh do virus gây ra, trong khi đó, thuốc kháng sinh không có tác dụng với các bệnh do virus. Thuốc kháng sinh chỉ có hiệu quả trong việc điều trị nhiễm vi khuẩn thứ cấp. Các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thuốc kháng sinh điều trị ho do Covid-19 và sau khi khỏi bệnh.

Cơn ho kéo dài hậu Covid-19 khiến nhiều người khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Slate.

Thông tin từ CDC cho biết thậm chí, lạm dụng thuốc kháng sinh còn gây ra tình trạng kháng kháng sinh ở vi khuẩn. Điều này là do tiếp xúc nhiều lần với thuốc kháng sinh, vi khuẩn trở nên "bất khả chiến bại" trong việc điều trị và học cách thích nghi.

Ngoài ra, thuốc kháng sinh có thể gây ra một số tác dụng phụ bao gồm chóng mặt, nôn mửa, nhiễm trùng nấm men và trong trường hợp nghiêm trọng, gây phản ứng dị ứng, khó thở,...

Theo India Times, tiến sĩ Satish KS, bác sĩ tư vấn cấp cao về Lồng ngực, Bệnh viện Fortis, Cunningham Road, Ấn Độ, cho biết ho hậu Covid-19 có thể kéo dài hàng tuần, suy nhược và do nhiều nguyên nhân.

Hầu hết cách xử trí đều đơn giản, rẻ tiền và có thể thực hiện được mà không cần đến sự can thiệp của y tế. Uống đủ nước, tăng cường khả năng miễn dịch bằng các loại thực phẩm bổ dưỡng và chất bổ sung là một số cách tự nhiên giúp điều trị ho.

Tuy nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ khuyên dùng các loại thuốc như dạng xịt, hít, viên ngậm thông mũi, nhưng chỉ sử dụng khi có chỉ định. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về nguyên nhân hoặc sự tiến triển của cơn ho, bạn nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra.