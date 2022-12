Có nên so sánh Mbappe với Haaland?

Chưa có sự so sánh nào lâu bền như giữa Messi với Ronaldo, nó chiếm ánh đèn sân khấu bóng đá thế giới suốt 15 năm qua. Vậy giữa Mbappe và Haaland thì sao?

Bóng đá là môn tập thể nhưng vai trò của cá nhân đặc biệt quan trọng, như ta thấy Messi dẫn dắt Argentina đến danh hiệu vô địch World Cup 2022 ra sao. Hay qua cách đội Pháp xây dựng lối chơi quanh Mbappe và chân sút này tỏa sáng thế nào ở giải đấu qua.

Hãy tưởng tượng, nếu không có Messi và Mbappe, trận chung kết trên sân Lusail sẽ nhạt nhẽo, và cả giải đấu cũng vô vị. Messi hiện là số một hành tinh nhưng sau giải này, thay thế anh sẽ là Mbappe. Leo hài lòng với việc người đồng đội của anh tại PSG tiếp bước.

Mbappe không được tấn phong làm “vua độc tôn”

Tuổi tác, sức khỏe và những khát khao không cho phép Messi chạy đua nữa. Mà đua cũng không có ý nghĩa gì, vì anh đã là ông "vua túc cầu hành tinh". Mbappe sẽ là ông vua tương lai của bóng đá thế giới, dựa vào tuổi tác, thành tựu, kỹ năng…

Mbappe là ngôi sao sáng nhất sau thế hệ Messi và Ronaldo.

Nhưng người hâm mộ thể thao và giới truyền thông thường thích so sánh cầu thủ này với cầu thủ khác để tạo ra tính cạnh tranh. Điều đó làm bóng đá trở nên phấn khích, truyền hình nhiều người xem, quảng cáo bán được nhiều, khai thác thương mại cao hơn.

Vậy là Mbappe không được phép “làm vua” độc tôn, mà phải chịu sức ép so sánh với ai đó. Người này chỉ có thể là Haaland. Ngay khi sự so sánh giữa Messi và Ronaldo hạ màn, dư luận cần ngay một sự so sánh mới.

Bóng đá thế giới từng có nhiều sự so sánh giữa các ngôi sao cùng thời, tất nhiên là giữa các cầu thủ có cùng hoặc chơi vị trí gần giống nhau. Zico với Platini, với Maradona, với Gullit. Những người này khá trùng hợp đều thi đấu tại Serie A trong thời gian gần nhau. Sau này còn nhiều sự so sánh nữa, nhưng nó thường “chết yểu” vì các ngôi sao xuống dốc nhanh, phải giải nghệ…

Mbappe và Haaland thiếu các yếu tố “kỳ phùng địch thủ”

Ronaldo và Messi vẫn là cặp kỳ phùng địch thủ lâu bền nhất trong bóng đá.

Thứ nhất, bối cảnh thời đại bùng nổ thông tin, nhờ các nền tảng mạng xã hội, những người bình thường được bình đẳng nêu ý kiến và tham gia trực tiếp vào các cuộc tranh luận. Nhờ AI, các cuộc tranh luận nhanh chóng trở thành khuynh hướng (trend), lan truyền (viral) rất nhanh, lôi cuốn số lượng người đông khủng khiếp tham gia.

Thứ hai, Ronaldo và Messi chơi vị trí tương đồng, tuy khác biệt về cách chơi, đều là những kỷ lục gia về các thành tích cá nhân và tập thể. Thứ ba, họ đều đến thi đấu ở một giải VĐQG, cho hai đội bóng lớn nhất thế giới và cũng là hai CLB kình địch nhất thế giới.

Sự so sánh giữa Mbappe và Haaland rất khó để lâu bền như giữa Messi và Ronaldo nếu hai cầu thủ trẻ không đến thi đấu trong cùng một giải VĐQG và cho các CLB kình địch nhau. Họ chỉ có thể so với nhau về số bàn thắng hoặc các danh hiệu cá nhân trong tương lai như Quả bóng vàng.

Còn về thành tựu cho ĐTQG, Mbappe có quá nhiều thuận lợi để giành thêm vinh quang trong tương lai cùng ĐT Pháp. Trong khi Haaland khó có thể thi thố một danh hiệu nào đó với ĐT Na Uy của anh.

Liệu có khi nào Mbappe và Haaland đến chơi ở cùng một giải đấu? Real Madrid từng đeo đuổi Mbappe rất sát và có lúc tưởng như sẽ có anh. Nhưng "Los Blancos" sẽ phải chờ thêm vài năm nữa. Đại diện thành Madrid không thật sự tỏ ra muốn mua Haaland, nếu muốn thì đích đến của Haaland đã là "Los Blancos", không phải Man City.

Lối chơi của Barca không thật cần Haaland lẫn Mbappe, mặt khác hiện họ cũng không đủ khả năng tài chính để mua hai cầu thủ này. Triển vọng hai cầu thủ xuất hiện ở Premier League? Ít nhất Mbappe phải tới Real trước rồi mới đến Anh. Có thể thấy ít nhất 4-5 năm nữa, may ra mới thấy Mbappe và Haaland cùng thi đấu trong một giải VĐQG.

Lúc đó, sự so kè giữa Mbappe và Haaland cũng khó hấp dẫn vì hai cầu thủ này thiếu tính cách màu sắc, hờn dỗi như kiểu CR7. Khi so sánh với nhau, không có một người hay dỗi thì làm cho người khác dễ chán.

So sánh phẩm chất kỹ thuật của Mbappe và Haaland

Nếu những điều trên khó tạo sự so sánh hoàn mỹ, ta so sánh giữa hai cầu thủ về phương diện kỹ thuật. Về kiểu chơi, Mbappe gần với Messi và Neymar hơn. Haaland thuộc kiểu Lewandowski, Ibrahimovic, Ronaldo.

Haaland sẽ phá các kỷ lục ghi bàn Premier League và Champions League?

Tất nhiên, về kỹ thuật, Mbappe còn xa mới tinh tế như Messi. Mbappe ảnh hưởng từ Ronaldo nhiều, lớn lên với những tấm hình CR7 treo trong phòng ngủ, xem các video, bắt chước rèn các kỹ năng của siêu sao Bồ Đào Nha, và thích các khoảng trống trong cách chơi bóng như Ronaldo.

Nhưng khi đem ra so sánh với Haaland thì Mbappe vẫn gần với Messi hơn. Nếu xếp các cầu thủ trên một đường thẳng từ người mềm mại nhất trở xuống, theo thứ tự sẽ là: Messi, Neymar, Mbappe, Ronaldo, Ibrahimovic, Lewandowski, Haaland.

Đây chỉ là so sánh giữa các siêu sao này với nhau, chứ không nói những người xếp dưới đá bóng cứng đờ. Vì ta biết CR7 đảo người dẻo thế nào, Lewandowski rất dẻo dai nhờ anh tập yoga thường xuyên, Ibrahimovic vẫn mang kỹ năng của một nghệ sĩ ballet và một võ sĩ đai đen taekwondo vào sân bóng. Haaland với chiều cao 1,94 m và cân nặng 94 kg không ít lần thể hiện sự mềm mại khi khống chế bóng, vươn chân với bóng, và dứt điểm bằng nhiều phần của bàn chân như Ibrahimovic và Lewandowski.

Khả năng lớn nhất của Mbappe là tốc độ, 38 km/h, anh là cầu thủ bứt tốc số một hành tinh. Nhờ nó, anh đánh bại nhiều hàng phòng thủ.

Khả năng chọn vị trí, dứt điểm đa dạng của Mbappe thuộc tốp đầu. So với Haaland, Mbappe không chỉ là người dứt điểm mà còn là chân kiến tạo giỏi, chơi được nhiều vị trí, tham gia xây dựng lối chơi, hoạt động tích cực hơn nhiều trong trận đấu.

Mbappe đấu Haaland, sẽ chỉ làm thêm nhớ Messi

Nói Mbappe gần với Messi, Neymar nhưng thật ra Mbappe không giỏi rê dắt bóng. Chắc chắn anh cũng kém hơn nhiều người khác như Angel Di Maria. Rê dắt bóng là khả năng thiên bẩm của các cầu thủ Nam Mỹ. Trong khi Mbappe và cả Haaland được đào tạo theo bóng đá châu Âu hiện đại: chơi đồng đội, suy nghĩ và đưa ra quyết định nhanh, tiết kiệm thời gian sử dụng bóng, loại bỏ các chuyển động lãng phí khi chuyển đổi trạng thái. Nhìn chung chú trọng phát triển các yếu tố kỹ thuật phục vụ cho chiến thuật chơi bóng tập thể.

Haaland chơi bóng theo kiểu "Kẻ hủy diệt" hơn Mbappe.

Nhưng đừng xem thân hình hộ pháp của Haaland mà đánh giá thấp tốc độ của cầu thủ người Na Uy. Tốc độ chạy với bóng của Haaland là 36 km/h đã được anh thể hiện nhiều trong các pha lên bóng phản công ở Dortmund và Man City. Haaland sút tốt từ mọi vị trí, dứt điểm bằng tất cả bộ phận trên cơ thể, tận dụng tối đa các cơ hội đến với mình, hiếm khi bỏ lỡ cơ hội thật sự. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội và cú sút thành bàn của Haaland hiện cao hơn Mbappe.

Haaland hợp với biệt danh “Kẻ hủy diệt” được người hâm mộ và giới truyền thông đặt cho. Anh là mẫu tiền đạo mà bạn có thể hét lên “Gooooooal” trước khi sút. Haaland là cầu thủ ghi bàn thuần túy, không phải là mẫu mà bạn sẽ thấy lùi xuống khu vực giữa sân và đưa bóng đến khung thành như Messi. Anh đi theo hướng của Ronaldo hơn. Pep Guardiola có thể cải biến Haaland thành một cầu thủ khác, và anh có thể sẵn lòng nghe theo. Nhưng không ai từ bỏ khả năng tốt nhất của mình để làm việc khác.

Nếu Mbappe và Haaland so kè với nhau trong những năm tới cũng là điều hay cho bóng đá. Nhưng nó chỉ làm cho bạn thêm nhớ đến Messi.

