Có nên nghỉ giải lao trong giờ làm việc

Adrian Tan, chuyên gia nhân sự, cho biết những người làm việc từ xa ở Singapore nghĩ rằng uống trà chiều, đi massage chân trong giờ hành chính là chuyện bình thường.

Nhân viên có thể bị đuổi việc nếu tự ý nghỉ giữa giờ mà không thông qua cấp trên. Ảnh: Pexels.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, một nhóm quản trị viên tập sự của Ngân hàng Hang Seng ở Hong Kong đã bỏ làm việc tại nhà để đi bộ đường dài. Họ đăng những khoảnh khắc leo núi lên Instagram và gắn thẻ “hoạt động WFH tốt nhất”.

Ban quản lý ngân hàng không hài lòng trước hành động trên và đã gửi thư cảnh cáo cho toàn bộ nhân viên.

Phản ứng này được cho là khá dễ hiểu trong thời điểm đó khi khái niệm “work from home” vẫn còn mới lạ, theo CNA.

Nhưng theo các chuyên gia, khó có thể phủ nhận rằng công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực văn phòng, được đo lường tốt nhất bằng kết quả chứ không phải số giờ bỏ ra.

Giải lao giữa giờ

Xu hướng hybrid (kết hợp) hiện đã trở thành tiêu chuẩn ở nhiều công ty. Điều này đặt ra câu hỏi: các nhà quản lý có nên cân nhắc cho nhân viên nghỉ giải lao trong giờ làm không?.

Theo báo cáo của New York Times, những người làm việc từ xa ở Mỹ đang tận dụng lịch trình linh hoạt để tham gia các hoạt động như chơi golf, mua sắm hoặc thả lỏng bản thân một chút vào các buổi chiều trong tuần.

Hiện tượng này được gọi là nền kinh tế “niềm vui buổi chiều”.

Nghiên cứu từ Stanford cho thấy số người chơi golf lúc 16h vào tháng 8/2022 nhiều hơn 278% so với cùng kỳ 3 năm trước.

Khoảng một nửa nhân viên đã ký hợp đồng lao động được phép xử lý nhiệm vụ từ xa. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể kéo dài thời gian rảnh rỗi sang buổi chiều và giải quyết những hạng mục tồn động vào tối muộn.

Khung cảnh này khác với trước đây, khi các "cổ cồn trắng" phải tranh thủ giờ ăn trưa hoặc đợi đến sau giờ tan ca mới được tập thể dục hoặc chăm sóc sắc đẹp.

Nếu đối chiếu với dân văn phòng ở Singapore, họ cũng nghĩ rằng không có gì sai khi dành thời gian cho bản thân trong giờ hành chính.

Nhờ đại dịch, mọi người học được cách vận hành khi sống giữa “trung tâm của sự phiền nhiễu”: tiếng trẻ em khóc, chăm sóc người già, các cuộc gọi Zoom, thư điện tử, Netflix, nhà hàng xóm sửa chữa.

Nghỉ giải lao giúp nhân viên giảm căng thẳng, cảm giác cô lập và thiếu động lực đi kèm với làm việc tại nhà. Bằng cách thực hiện các sở thích, họ sẽ cảm thấy thư giãn, nạp lại năng lượng và cải thiện tâm trạng của mình.

Ngoài ra, điều này cũng góp phần ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng công việc của người lao động.

Còn các công ty có thể tiết kiệm tiền cho các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Không ít người lao động tận dụng lịch trình linh hoạt để vừa giải trí, vừa làm việc. Ảnh: Freepik.

Steve Jobs nổi tiếng vừa đi dạo vừa họp vì nó kích thích sự sáng tạo. Làm việc tại nhà có thể tẻ nhạt và đơn điệu, việc tạo ra các hoạt động khác giúp có những góc nhìn mới, khơi dậy trí tưởng tượng.

Theo Adrian Tan, chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, nhiều doanh nghiệp vốn đã quen với việc tạm lắng sau giờ ăn trưa. Vì thế, nhân viên phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề xuất thời gian nghỉ giải lao với cấp trên.

Một số vị sếp không đồng ý với việc “xả hơi” trong giờ hành chính và cho rằng điều đó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng quản lý và đồng nghiệp.

Suy nghĩ đó đặc biệt đúng trong thời kỳ khủng hoảng. Không ai muốn nhìn cảnh đồng nghiệp chèo thuyền kayak trên Instagram trong khi họ đang tăng gấp đôi số cuộc gọi bán hàng để đáp ứng hạn ngạch.

Tìm sự cân bằng

Dành thời gian để nghỉ ngơi cũng có thể làm gián đoạn quy trình làm việc. Trong cuốn sách Deep Work, nhà văn Cal Newport lập luận rằng sự nỗ lực cho các nhiệm vụ được đòi hỏi khắt khe là một tài sản quý giá trong thế giới hiện đại đầy phiền nhiễu. Việc mài dũa nó giúp cải thiện hiệu suất và kỹ năng.

Trạng thái tập trung cao độ đó sẽ nằm ngoài tầm với nếu tâm trí đang mải mê cùng những hoạt động không liên quan đến kế hoạch đã thiết lập từ trước.

Thêm vào đó, “niềm vui buổi chiều” có thể càng làm mờ ranh giới giữa công việc và cuộc sống. Bằng chứng là từ khi WFH, người lao động bị kiệt sức và làm việc nhiều giờ vì không có lịch trình rõ ràng.

Giờ giải trí có thể kéo dài ngày làm việc của một người nếu họ phải bù lại thời gian đã mất sau này.

Để tìm được sự cân bằng giữa 2 yếu tố trên, đầu tiên, hãy giao tiếp cởi mở và trung thực với sếp, đồng nghiệp. Thông báo trước cho họ nếu cần nghỉ ngơi và giải thích nguyên nhân đằng sau, kèm theo lợi ích về mặt công việc.

Nghỉ giải lao có thể gây ra tác dụng ngược nếu không biết kiểm soát, cân chỉnh phù hợp. Ảnh: Pexels.

Đây là nội dung được trích từ cuốn sách của Robert Glazer (How To Thrive In The Virtual Workplace). Mỗi nhân viên nên cho phòng ban cùng người quản lý biết thời gian rảnh và bận của họ.

Thứ hai, ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ. Việc nạp lại năng lượng rất quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nên được thực hiện bằng cách đánh đổi công việc, đặc biệt là khi đang trong giai đoạn khẩn cấp.

Thứ ba, thiết lập ranh giới và giới hạn. Sử dụng quy tắc 80/20, trong đó nói rằng 80% kết quả đến từ 20% nỗ lực của một cá nhân.

Xác định những thứ cần xử lý mang lại nhiều kết quả nhất và tập trung giải quyết chúng.

Giảm bớt những đầu việc tốn thời gian nhưng không hiệu quả có thể tiết kiệm năng lượng và có thêm giờ rảnh cho các hạng mục khác.