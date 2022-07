Có nên mặc váy cưới màu đen?

Nhà thiết kế Randy Fenoli không ủng hộ xu hướng mặc váy cưới màu đen. Ông nhận thấy phụ nữ nên mặc màu trắng vào ngày cưới.

Chia sẻ với Insider, nhà thiết kế váy cưới Randy Fenoli cho biết có vài xu hướng mà ông không thể bắt kịp. Váy cưới màu đen là một trong số đó.

Trong những năm gần đây, mốt mặc váy cưới tông đen được nhiều cô gái ưa chuộng. Tuy nhiên, Randy Fenoli nhận thấy váy đen chỉ nên dành cho tang lễ.

Nhà thiết kế Randy Fenoli không thích váy cưới màu đen. Ảnh: TLC.

"Một khi nhà thiết kế váy cưới làm váy có màu sắc như xanh, đỏ... chúng sẽ trở thành váy dạ hội. Ai cũng có thể đến bất kỳ cửa hàng nào để mua một chiếc váy đen hoặc đỏ. Có nhiều cô gái trông đẹp khi mặc đồ đen. Tuy nhiên, ngày cưới là dịp bạn phải mặc đồ trắng", nhà thiết kế 58 tuổi nói.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh thêm rằng màu đen phù hợp tang lễ. Randy Fenoli nhận thấy váy đen có thể khiến những thiết kế màu trắng nhìn kém hấp dẫn. Ông cho rằng những thiết kế mang sắc thái nhẹ nhàng, màu ngà rất thích hợp với đám cưới.

Randy Fenoli không có thiện cảm với các mẫu váy cưới màu đen. Tuy nhiên, ông không phủ nhận việc sẽ thiết kế váy cưới đen trong tương lai.

Nhà thiết kế váy cưới Randy Fenoli không thích các thiết kế quá khổ, xuyên thấu. Ảnh: Bridal Musings.

Randy Fenoli đã tư vấn cho nhiều cô dâu với tư cách là nhà thiết kế váy cưới, giám đốc thời trang tại Kleinfeld Bridal. Bên cạnh đó, ông tham gia chương trình Say Yes to the Dress để giúp các cô dâu chọn lựa mẫu váy cưới hoàn hảo.

Bên cạnh váy cưới đen, Randy Fenoli không thích váy cưới quá khổ. Nhà thiết kế 58 tuổi không chấp nhận những thiết kế có phom dáng rộng, mang phong cách của những năm 1980. Ngoài ra, ông không ủng hộ các thiết kế xuyên thấu.