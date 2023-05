Có nên dùng thuốc tăng đề kháng cho trẻ trong dịch Covid-19?

Nếu dùng không đúng cách, trẻ sẽ gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn như hormone tăng cao gây dậy thì sớm, đầy bụng, chán ăn, tiêu chảy…

Trong cuộc họp gần nhất, đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng hiện chưa phải thời điểm coi Covid-19 như cúm mùa. Các chuyên gia y tế của Việt Nam cũng cho rằng số ca mắc Covid-19 đang tăng trở lại, số bệnh nhân phải điều trị hồi sức tích cực vẫn còn nên không thể chủ quan.

Trong tình hình này, nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con đã tìm tới các sản phẩm tăng đề kháng.

Phụ huynh tìm cách tăng đề kháng cho con

Chị Nguyễn Thị Trang (30 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ con trai chị 4 tuổi và thường xuyên bị ốm vặt. Con hay bị các bệnh về hô hấp. Xuống hiệu thuốc mua thuốc cho con, nghe chị tâm sự, dược sĩ đã tư vấn một số thuốc tăng đề kháng.

“Nghe họ giới thiệu thuốc có hiệu quả, được nhiều mẹ phản hồi tích cực nên tôi có có ý định mua cho con dùng. Nhưng nghĩ lại, tôi lại không biết dùng với liều lượng, thời gian như thế nào thì hợp lý”, chị Trang băn khoăn.

Chị Trần Trà My (35 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) cũng cho hay thường xuyên cho 2 con của mình uống thuốc tăng đề kháng.

“Mỗi một đợt, tôi cho con uống 2 tháng, các sản phẩm được bạn bè giới thiệu. May mắn, cả 2 con đều hợp tác uống”, chị nói.

Tuy nhiên, chị My chia sẻ bên cạnh thuốc tăng đề kháng, chị cũng dành nhiều tâm huyết để tìm loại sữa phù hợp cho con với mục tiêu giúp bé có sức đề kháng tốt hơn, chống lại các dịch bệnh.

Trẻ có sức đề kháng tốt, khỏe mạnh, thường ít bệnh vặt và khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm tốt hơn. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Thận trọng khi dùng thuốc tăng đề kháng

Theo các chuyên gia, trong suốt quá trình phát triển của cơ thể, sức đề kháng là yếu tố rất quan trọng. Nhờ có sức đề kháng, cơ thể trẻ có khả năng chống lại tác nhân gây bệnh. Nếu sức đề kháng yếu, khi gặp các tác nhân này, trẻ sẽ dễ nhiễm bệnh.

Những trẻ thường xuyên bị ốm vặt sẽ biếng ăn, cơ thể không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, từ đó sức đề kháng kém dần. Trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn của các bệnh lý khác nhau xuất phát từ việc suy giảm hệ miễn dịch. Trường hợp này, không tăng sức đề kháng, trẻ sẽ suy dinh dưỡng, chậm phát triển.

Theo bác sĩ CKI Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, thực tế, không ít phụ huynh khi thấy con mình thường xuyên ốm vặt liền tìm đến sự trợ giúp là thuốc tăng đề kháng. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ nên dùng khi trẻ được bác sĩ thăm khám và chỉ định do bị thiếu hụt một vài yếu tố miễn dịch.

Do đó, phụ huynh nên tham vấn bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng thuốc tăng sức đề kháng cho trẻ.

Các phụ huynh không nên tự ý mua và cho trẻ dùng thuốc tăng đề kháng khi chưa biết cơ thể con mình có cần hay không. Bởi điều này rất dễ khiến trẻ gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn như hormone tăng cao gây dậy thì sớm, đầy bụng, chán ăn, tiêu chảy…

Tăng đề kháng tự nhiên cho trẻ

Theo bác sĩ Vân, muốn tăng sức đề kháng cho trẻ hiệu quả để chống lại các tác nhân bên ngoài, tốt nhất là thay đổi chế độ dinh dưỡng và lối sống cho bé. Một số cách dưới đây sẽ giúp đạt được mục đích ấy:

- Đảm bảo cho trẻ được uống đủ nước: Trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn.Trẻ từ giai đoạn ăn dặm có thể uống thêm nước trái cây, nước lọc... để cải thiện đề kháng nhưng không được uống các loại nước có ga, nước ngọt.

- Bổ sung men vi sinh: Vi khuẩn đường ruột giữ vai trò rất quan trọng đối với sức đề kháng và nó có thể bị ảnh hưởng bởi việc dùng kháng sinh. Bởi vậy, sau mỗi đợt điều trị kháng sinh, các bác sĩ nhi khoa thường ưu tiên khuyến nghị phụ huynh cho bé dùng men vi sinh. Tuy nhiên, trước khi dùng, phụ huynh cần tham vấn ý kiến bác sĩ để biết cách và thời gian sử dụng.

- Dinh dưỡng hợp lý: Tăng sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách rất tốt để giúp trẻ có được hàng rào miễn dịch khỏe mạnh. Vì thế, mỗi ngày các phụ huynh nên bổ sung vào thực đơn của trẻ rau xanh và trái cây như khoai tây, cà chua, bông cải xanh, ổi, bưởi, dâu tây,...

- Tăng cường hoạt động thể chất: Trẻ sẽ có sức khỏe tốt hơn nếu được vận động thường xuyên. Vì thế, với trẻ mới biết đi, cha mẹ hãy cho bé chạy nhảy thoải mái, bơi lội, tập các động tác thể dục phù hợp.

