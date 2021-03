Có nên dùng mỹ phẩm chứa hương thơm?

Nhìn chung, thêm hương liệu vào sản phẩm dưỡng da không phải điều cần thiết. Tuy vậy, cách làm này đơn giản, ít tốn kém so với quy trình sản xuất mỹ phẩm không mùi thơm. Đây là lý do một số thương hiệu vẫn tiếp tục sử dụng hương liệu. Nếu mang làn da nhạy cảm hoặc không thích mùi thơm, bạn nên cân nhắc trước khi dùng. Ảnh: One Green Planet.