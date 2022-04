Có nên dùng kháng sinh hậu Covid-19?

Tôi khỏi Covid-19 được 10 ngày nhưng vẫn còn nhiều triệu chứng dai dẳng. Theo bác sĩ, tôi có nên sử dụng kháng sinh điều trị không?

PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai

Người bệnh cần lưu ý về việc sử dụng thuốc kháng sinh, ngay cả khi đang mắc Covid-19. Người mắc bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình không có chỉ định dùng kháng sinh. Điều này đã được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, trường hợp mắc Covid-19 mức độ nhẹ chống chỉ định dùng kháng sinh vì chúng không mang lại hiệu quả hay điều trị được SARS-CoV-2.

Thuốc kháng sinh không có tác dụng với virus. Lạm dụng kháng sinh sẽ khiến gan, thận bị quá tải, trong khi cơ thể đang kiệt quệ do virus tấn công.

Trường hợp mức độ trung bình chỉ dùng khi có bằng chứng của bội nhiễm vi khuẩn.

Sau khi khỏi bệnh, kháng sinh cũng không điều trị được rối loạn hậu Covid-19. Chúng chỉ điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn. Sau khi khỏi bệnh, nếu không bị viêm phổi do vi khuẩn, nhiễm trùng do vi khuẩn, bạn không dùng kháng sinh.

Thuốc này không giải quyết được triệu chứng ho, khó thở, đau ngực... Do vậy, chúng tôi khuyên người bệnh nên đến khám tại các cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán nguyên nhân, có phác đồ điều trị phù hợp.