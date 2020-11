Có nên đưa công an vào cơ cấu tổ chức UBND phường?

Nhiều ý kiến cho rằng công an sẽ là "cánh tay nối dài" của quận và thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Chiều 20/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Bày tỏ băn khoăn về chế độ thủ trưởng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, ông Vương Đình Huệ cho rằng vấn đề này còn nhiều ý kiến khác nhau. Đó là sự chưa thống nhất trong phân cấp, phân quyền, tuyển dụng, bổ nhiệm, cấp ngân sách, cũng như thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, trật tự xã hội...

“Chế độ thủ trưởng nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ thì có thực hiện được không. Không quy định rõ thì không vận hành được, có xung đột, công việc trì trệ. Nhiều khi chủ tịch UBND phường lại không dám quyết”, ông Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiền Phong.

Theo ông Huệ, trước đây phường là một cấp ngân sách, giờ đổi lại thành một đơn vị dự toán ngân sách. Nếu việc phê duyệt, cấp ngân sách không được giải quyết, ông lo ngại trì trệ, ách tắc trong hoạt động.

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá dự thảo nghị định chưa làm rõ được tính chất đặc thù của chính quyền đô thị. Quy chế, cơ chế hoạt động của UBND phường khác thế nào so với trước kia, cơ chế thủ trưởng sẽ phát huy thế mạnh ra sao?

Còn nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nêu quan điểm không nên quy định cứng mỗi phường bình quân 15 công chức, mà nên giới hạn số lượng để quận linh động điều chỉnh. Bà cho biết có những phường hiện nay chỉ 5.000-7.000 dân, trong khi có phường tới 40.000 dân.

Bà cũng đồng tình việc nếu không có công an tham gia trong UBND phường thì rất khó giữ trật tự trị an, nhất là ở nhiều địa bàn đông dân cư, phức tạp với nhiều tệ nạn. "Nếu không có lực lượng công an từ cơ sở thì quận, thành phố không nắm được", bà Hằng lo ngại.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn thông tin dự thảo nghị định gồm 6 chương, 33 điều, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Nghị định sẽ có nội dung cụ thể về số biên chế công chức mỗi phường; cho phép ký hợp đồng làm công tác chuyên môn giải quyết các công việc mang tính chất có thời hạn, thời vụ hay không; trưởng công an phường có thuộc cơ cấu tổ chức UBND phường không…

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bộ phận soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ hơn về chế độ thủ trưởng nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; hoàn thiện nguyên tắc làm việc của UBND phường và chủ tịch UBND phường.