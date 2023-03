'Cô nàng xấu tính' có thật ngoài đời

Hình tượng "Mean Girls", một người xấu tính, thích nói sau lưng người khác hay chuyên bắt nạt không chỉ có ở trên phim mà tồn tại nhiều ngoài cuộc sống.

Kendall Jenner và Hailey Bieber bị cho là những "mean girls" ngoài đời thực. Ảnh: Cosmopolitan.

"Mean Girls" là bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Queen Bees and Wannabes của tác giả Rosalind Wiseman theo chân Cady Heron, một nữ sinh vừa mới chuyển về Mỹ sau 15 năm sống tại Nam Phi. Tại đây, cô đối diện với hội "mean girls", đứng đầu là Regina George, cô gái đỏng đảnh, lắm chiêu nổi tiếng khắp trường.

Cụm từ "mean girl" cũng bắt đầu được chú ý sau tiếng vang của bộ phim, nhằm ám chỉ đến một hội những cô gái xấu tính, chuyên bắt nạt, đâm sau lưng người khác, hung hăng trong các mối quan hệ.

Tưởng chừng chỉ có trên phim, nhưng thực tế chứng minh, sự xuất hiện của các "mean girls" khá phổ biến trong cuộc sống, ở tất cả các giới tính, theo New York Post.

Một nghiên cứu gần đây trên Evolution and Human Behavior, tạp chí học thuật về hành vi con người, đã kết luận cả phụ nữ và đàn ông đều thích mình và bạn bè có một kẻ thù chung.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oklahoma, Mỹ, đã thực hiện một cuộc khảo sát với 1.183 sinh viên, để phân tích những hành vi mà họ thích ở một người bạn thân đồng giới.

Những người tham gia được yêu cầu đánh giá mức độ hành vi mà họ mong muốn thấy ở người bạn của mình trong thang điểm 1-7, bao gồm: lòng tốt, đáng tin, sự xấu xa, thờ ơ, lợi dụng, tương đồng, gần gũi về thể chất, quen thuộc, vô tư,...

Kết quả cho thấy mọi người thường muốn bạn bè trở nên tử tế và đáng tin cậy, song, đôi khi họ lại thích những người bạn xấu xa hơn, hoặc ít nhất là những người không thờ ơ với kẻ địch của họ.

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng nhiều người hào hứng khi bạn của họ có những hành vi không tử tế, hoặc sẵn sàng nói lời cay độc đối với kẻ thù chung.

Các chuyên gia nhận định, nhóm người này là những người "tối đa hóa lợi ích của tình bạn", bằng cách vừa ủng hộ, vừa làm suy yếu kẻ thù giúp nhau.

Bên cạnh đó, mọi người cũng có xu hướng quan tâm đến việc bạn thân đối xử với mình tốt thế nào, so với cách người đó đối xử với những người lạ.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra đây cũng là nhóm người chọn kết bạn để được "hỗ trợ ưu tiên". Họ thường chọn những người bạn sẵn sàng vì mình hơn những người khác, giúp họ hạ gục đối thủ và là chỗ dựa khi họ thất bại.

Nhưng dù thế nào, lựa chọn, duy trì tình bạn cũng là một phần quan trọng của cuộc sống và đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của một người. Theo một bài báo đăng trên tạp chí SAGE, chỉ cần có một cuộc trò chuyện chất lượng với một người bạn mỗi ngày, có thể nâng cao sức khỏe của chúng ta.