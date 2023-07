Có một Thâm Tâm truyện thiếu nhi

Đây cũng là tác phẩm được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất của phong trào Thơ Mới nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung.

Nhưng Thâm Tâm không chỉ nổi tiếng với thơ. Ông là một tác giả đa tài, ông làm báo, vẽ tranh, viết văn, soạn kịch. Từ năm 1942-1945, Thâm Tâm đã dành bút lực cho nhiều trang viết hướng tới độc giả thiếu nhi. Các truyện ngắn này đã được in nhiều kỳ trên các tờ Truyền bá và Phổ thông bán nguyệt san. Mới đây, lần đầu tiên các truyện thiếu nhi của Thâm Tâm được in thành sách.

Được sự giúp đỡ của gia đình tác giả Thâm Tâm và các nhà sưu tầm, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tập hợp khá đầy đủ để cho ra mắt ba tập truyện thiếu nhi: Con rùa đội vẹt - truyện đồng thoại; Hai cây hoa nhài - truyện cổ tích; Thuồng luồng ở nước - truyện dã sử.

Viết cho thiếu nhi, Thâm Tâm khéo léo gửi gắm những bài học nhân sinh, những câu chuyện đạo đức để qua mỗi câu chuyện, độc giả thiếu nhi nhen nhóm suy nghĩ, cảm xúc tích cực.

Dày công và phong phú nhất là tập truyện đồng thoại gồm 5 truyện ngắn và 2 truyện vừa, thể hiện góc quan sát tinh tế của tác giả về thế giới loài vật. Còn tập truyện cổ tích gồm 5 truyện vừa nhiều kỳ và một truyện ngắn lại dày đặc chất liệu đời sống và con người. Nhiều nhân vật vốn đã rất quen thuộc trong văn học dân gian như thằng Bờm, thằng Cuội... nhưng khi xuất hiện trong truyện cổ tích Thâm Tâm lại có một màu sắc mới. Tập truyện dã sử gồm 4 truyện ngắn và một truyện vừa nhiều kỳ với bối cảnh lịch sử mang tính phiếm chỉ.

Những nhân vật cũng vậy, như Lữ Đại, Chàng Hai, Thôi Vỹ... vừa quen vừa lạ nên cuốn hút bạn đọc, đặc biệt là với những ai thích tìm hiểu về lịch sử.

Vốn được viết cho các tạp chí ra hàng tuần, hàng tháng nên thường các truyện của Thâm Tâm được chia nhiều kỳ với cách viết hấp dẫn, diễn biến bất ngờ để thu hút bạn đọc theo dõi ở các kỳ báo sau. Nội dung mỗi câu chuyện của ông cũng rất phong phú, luôn kích thích người đọc phải suy ngẫm và nhớ lâu. Ông kết hợp khéo léo giữa thể tài truyền thống với nội dung hiện đại, mang đến nhiều tầng ý nghĩa cho mỗi tác phẩm.

Với sự ra mắt của tập truyện thiếu nhi của Thâm Tâm, độc giả có cơ hội tiếp xúc di sản văn xuôi thiếu nhi của Thâm Tâm để biết đến ông một cách đầy đủ và chân thực hơn. Bộ ba tập truyện của Thâm Tâm do Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu được in kèm tranh minh họa ở mỗi truyện, do các họa sĩ cùng thời vẽ, nhằm mang đến mỹ cảm độc đáo một thời cho độc giả ngày nay.