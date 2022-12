Có một Pele là diễn viên, nhạc sĩ

Pele là huyền thoại bóng đá vĩ đại của thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Ít ai biết, ông cũng từng là diễn viên, nhạc sĩ.

"Vua bóng đá" Pele trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 vào rạng sáng 30/12 (giờ Hà Nội) sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của ông khiến hàng triệu người yêu bóng đá trên thế giới thương tiếc.

Theo AP, ngoài sự nghiệp lừng lẫy trên sân cỏ, Pele còn được biết đến khi là chủ nhân của hơn 100 ca khúc và từng tham gia nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng.

Ở mảng phim ảnh, khoảnh khắc đầu tiên chân sút người Brazil xuất hiện trên màn ảnh là trong bộ phim King Pele của đạo diễn Carlos Hugo Christensen (năm 1962). Phim kể về hành trình của Pele khi rời quê hương Tres Coracoes đến Bauru ở Sao Paulo, sau đó định cư tại Santos - nơi ông trở thành ngôi sao vĩ đại toàn cầu.

"Vua bóng đá" Pele qua đời ở tuổi 82 sau thời gian chống chọi với ung thư. Ảnh: AP.

Tiếp đó, Pele tiếp tục góp mặt trong bộ phim Victory (1981) do John Huston cầm trịch. Bộ phim thu về gần 28 triệu USD tại phòng vé.

Trong một bài phỏng vấn sau thành công của Victory, Pele hài hước chia sẻ: "Nếu phải chấm điểm cho mình trong vai trò diễn viên, tôi sẽ ở thang điểm 10".

Một tác phẩm khác của Pele là The Clumsies and the King of Soccer (1986). Tác phẩm ra mắt 3 ngày trước trận chung kết World Cup 1986 và lôi kéo hàng triệu người đến rạp chiếu phim của Brazil thời điểm đó.

Ngoài ra, "vua bóng đá" cũng tham gia một số phim tài liệu, có thể kể đến như This is Pele (1974), Pele Eterno (2004) và Cine Pele (2011). Pele có thời gian xuất hiện trên các sân khấu kịch tại quê nhà.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Pele từng sáng tác hơn 100 ca khúc. Bài "hit" của ông là Peleginga, phát hành vào năm 2006. Cầu thủ người Brazil cũng đã thu âm một đĩa hát với diva Elis Regina và phát hành album, sản xuất bởi nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy, Sergio Mendes.

Pele sinh ngày 23/10/1940. Ông từng ghi 77 bàn sau 92 trận cho tuyển Brazil và là cầu thủ duy nhất lên ngôi vô địch World Cup 3 lần vào các năm 1958, 1962 và 1970.

Ở cấp CLB, Pele chỉ chơi cho 2 đội, đó là Santos và New York Cosmos, giành tổng cộng 27 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 chức vô địch quốc gia Brazil, 2 Copa Libertadores,...

Sinh thời, "Vua bóng đá" khẳng định mình đã ghi 1.283 bàn trong sự nghiệp, bao gồm cả những trận chính thức và không chính thức. Dù đây là kỷ lục gây tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của ông với nền bóng đá thế giới.