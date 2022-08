Có một Erik ten Hag rất khác tại Old Trafford

Bỏ lại sau lưng 2 trận thua muối mặt, Man United của chiến lược gia người Hà Lan đã lột xác hoàn toàn để mang về chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Một tuần có thể là khoảng thời gian không quá dài, thế nhưng đối với các CĐV của “Quỷ đỏ”, một tuần vừa qua chứng kiến đội bóng con cưng của họ “thay da đổi thịt” rõ rệt hơn bao giờ hết. MU chơi bóng như từ cõi chết trở về khiến giới mộ điệu dường như quên mất rằng họ để thủng lưới tới 4 bàn chỉ sau 35 phút trên sân của Brentford.

Rạng sáng 23/8, đội chủ sân Old Trafford dẫn trước đối thủ truyền kiếp Liverpool khi đồng hồ chuyển sang phút 16. Màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ dưới sân khiến CĐV có mặt trên khán đài có cảm tưởng họ đang nằm mơ tại “Nhà hát”. 3 điểm trước đoàn quân của Jurgen Klopp là thành quả xứng đáng, và kết quả này có công rất lớn của Erik ten Hag - người mang đến điều tưởng chừng như không thể chỉ sau 1 vòng đấu.

Chiến thắng đầu tiên của MU ở mùa giải mới có dấu ấn đậm nét của Erik ten Hag. Ảnh: Getty Images.

Cái uy trong việc lựa chọn con người

Trước khi trận đấu diễn ra, có gần 10.000 người tập trung bên ngoài Old Trafford để biểu tình phản đối nhà Glazers. Họ giăng lên những biểu ngữ yêu cầu những ông chủ hám tiền người Mỹ rời đội bóng, yêu cầu một cuộc cải tổ sau 2 thất bại xấu hổ đầu mùa giải mới. Nhiều CĐV còn hô hào không vào sân chứng kiến đội bóng con cưng của mình thi đấu để thể hiện quan điểm.

11 cái tên mà Ten Hag điền vào đội hình xuất phát càng củng cố cho sự phẫn nộ của người hâm mộ. Lần đầu tiên kể từ giữa tháng 1/2022, Harry Maguire và Cristiano Ronaldo không cùng nhau đá chính. Luke Shaw và Fred cũng chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Ten Hag đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Tyrell Malacia và Antony Elanga, tiếp tục sử dụng Lisandro Martinez dù phải nhận rất nhiều sự chỉ trích về chiều cao hạn chế và Christian Eriksen sau sai lầm dẫn đến bàn thua trong trận đấu gặp Brentford.

Ten Hag lựa chọn chơi một canh bạc khi sử dụng những cái tên phù hợp với hệ thống hơn là danh tiếng đã được khẳng định. Không dễ gì để 1 vị HLV có thể cất đội trưởng và chân sút hay nhất đội bóng mùa giải trước lên băng ghế dự bị trong trận derby nước Anh.

Cristiano Ronaldo cùng rất nhiều trụ cột của MU mùa giải trước chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Ảnh: Getty Images.

Mở khóa tinh thần các cầu thủ

Hiệu quả trên sân được thể hiện gần như ngay sau tiếng còi khai cuộc. Man United triển khai pressing theo hệ thống một cách hiệu quả, chạy nhiều hơn và thể hiện được sự quyết tâm đến kinh ngạc so với đối thủ. Thông số chỉ ra rằng các cầu thủ áo đỏ đã chạy tới 113,78 km, nhiều hơn gần 4 km so với Liverpool. Đây là một thành tích rất đáng nể so với những gì mà MU đã thể hiện trước Brentford (95,6 km).

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Liverpool, Ten Hag đã bắt các học trò của mình chạy 13 km trong điều kiện nhiệt độ trên 30 độ như là một hình phạt cho sự “lười biếng”. Hiệu quả đến rõ ràng khi MU chạy nhiều hơn tới hơn 18 km so với trận trước.

Không chỉ vậy, MU cũng đã triển khai tới 200 tình huống pressing đối phương, gấp đôi những gì đã diễn ra tại thất bại 0-4 ở vòng 2. Đây là lần hiếm hoi mà đội chủ sân Old Trafford cán mốc 200 tình huống pressing trong những mùa giải gần đây.

Lần gần nhất mà MU tiệm cận con số đáng kinh ngạc này đó chính là trận thua 0-2 trước Man City trên sân nhà ở mùa giải trước với 196 lần. Liverpool mùa 2021/22 cũng chỉ có 2 trận đấu vượt qua con số 200 lần pressing đối phương tại Premier League. Ten Hag quả thật đã rất cao tay khi đánh gục Liverpool bằng chính miếng đánh tạo nên thương hiệu trong lối chơi của họ.

Man United chạy nhiều hơn Liverpool ở trận derby nước Anh. Đồ họa: Minh Phúc.

“Quỷ đỏ” trận này chỉ cầm bóng 30%, nhưng có 2 bàn thắng ấn tượng theo 2 phong cách khác nhau. Bàn mở tỷ số của Jadon Sancho là kết quả của pha phối hợp nhuần nhuyễn sau 11 đường chuyền liên tục. Bóng được triển khai một cách chuẩn chỉ xuống đáy biên trước khi tuyển thủ người Anh bình tĩnh loại bỏ James Milner, Virgil van Dijk và thủ thành Alisson để dứt điểm vào khung thành rộng mở.

Bàn thắng thứ 2 là một bài đánh trực diện để tối ưu hàng phòng ngự dâng cao của Liverpool. Manchester Evening News đưa tin chính các cầu thủ MU mong muốn HLV Erik ten Hag đổi sang cách tiếp cận thực dụng hơn, và chính lối chơi này đã mang đến hiệu quả. Marcus Rashford kết thúc 997 phút khô hạn bàn thắng bằng pha lập công thể hiện sự tự tin và quyết đoán vào lưới thủ thành của Liverpool.

Khi dẫn trước đối thủ 2 bàn, “Quỷ đỏ” lui về tập trung phòng ngự số đông để bảo toàn thắng lợi. Các học trò của Ten Hag kết thúc trận đấu với số lần tranh chấp thành công nhiều hơn (56 so với 53), số tình huống tắc bóng thành công gần gấp đôi (24 so với 13), và số lần đoạt bóng thành công gấp đôi (12 so với 6).

Sau trận, chiến lược gia người Hà Lan phát biểu: “Chúng tôi giành chiến thắng nhờ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Mọi người giờ đây đã thấy các cầu thủ có thể làm được những gì trên sân”. Quả thật, trong một trận đấu giữa 2 người cùng khổ, Man United có được 3 điểm đầu tay nhờ tinh thần chiến đấu cùng quyết tâm vượt trội so với Liverpool.

Tất nhiên, MU không hẳn là đã giải quyết hết ngọn nguồn của những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Điều quan trọng lúc này đó chính là Erik ten Hag đã tìm thấy chìa khóa để kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ.