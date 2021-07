Cỗ máy nhảy Momo của Kpop

Sau khi ký hợp đồng với JYP Entertainment, nữ ca sĩ người Nhật Bản xuất hiện trong nhiều video âm nhạc với tư cách thực tập sinh. Cô tham gia MV Stop Stop It của GOT7 và MV tiếng Nhật Feel phát hành năm 2014 của Junho (2PM). Năm 2015, cô góp mặt trong MV ROSE của Woo Young (2PM) và Only You của miss A.