Cỗ máy gây quỹ của ông Trump tái khởi động

Bộ máy gây quỹ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau một thời gian im ắng đã bắt đầu hoạt động trở lại nhằm phục vụ cho các tham vọng chính trị sắp tới của ông.

Theo Politico, những ngày gần đây, người ủng hộ của ông Trump lại bắt đầu nhận được những email kêu gọi đóng góp từ chiến dịch gây quỹ của cựu tổng thống. Những email này đã không còn được gửi đi kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng ngày 20/1.

Các trang web bán các sản phẩm như mũ và áo có in thông điệp "Make America Great Again" của cựu Tổng thống Trump cũng đều được mở bán trở lại vào ngày 7/4. Trước đó, các trang này đã bị đóng cửa sau vụ bạo loạn ngày 6/1.

Theo Politico, nguồn thu từ các khoản đóng góp nhỏ của người ủng hộ và từ việc bán các sản phẩm trên sẽ được chuyển vào các uỷ ban hành động chính trị do ông Trump lập nên nhằm phục vụ mục đích chính trị của ông trong nhiều năm tới.

Bộ máy gây quỹ tinh vi

Khả năng gây quỹ của ông Trump chính là một trong những lý do chính giúp ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bên cạnh các khoản đóng góp trực tiếp, một trong những công cụ giúp chiến dịch của ông Trump luôn có nguồn vốn dồi dào chính là việc bán các sản phẩm như chiếc mũ đỏ in dòng chữ "Make America Great Again" cho những người ủng hộ của ông.

Các sản phẩm vừa đa dạng vừa in những thông điệp gây phấn khích đối với những người ủng hộ của đảng Cộng Hòa, giúp chiến dịch của ông Trump kiếm được rất nhiều tiền.

Chiếc mũ in dòng chữ "Make America Great Again" đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các buổi vận động tranh cử của ông Trump . Ảnh: Bloomberg.

Ngoài ra, thông tin liên lạc của những người mua cũng được thu thập nhằm phục vụ cho việc quyên tiền ủng hộ sau này của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, vụ bạo loạn ngày 6/1 tại nhà Quốc hội Mỹ đã làm cản trở nỗ lực gây quỹ của ông Trump và nhóm của ông. Các trang web thương mại điện tử đã cắt đứt liên hệ với chiến dịch của ông Trump sau sự kiện trên.

Ngoài ra, theo New York Times, đội ngũ của ông Trump hiện cũng đang bị điều tra sau khi có thông tin chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Trump đã sử dụng các chiến thuật tinh vi khi gây quỹ qua email, khiến nhiều người ủng hộ của ông mất những khoản tiền mà họ không hề hay biết.

Bất chấp những khó khăn trên, chiến dịch của ông Trump gần đây đã có những giải pháp mới. Các nỗ lực gây quỹ hiện tại của ông Trump đều được điều hành bởi Brad Parscale, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2020.

Ông Brad Parscale, người phụ trách chiến dịch gây quỹ của cựu Tổng thống Trump. Ảnh: NBC.

Dưới sự điều hành của ông Parscale, chiến dịch của ông Trump đã tìm ra những nền tảng mới để bán các sản phẩm của ông. Một trong số này là WinRed, trang web chính của đảng Cộng hòa trong việc thu nhận các khoản đóng góp nhỏ của người ủng hộ.

Sử dụng thông tin liên lạc của hàng triệu người ủng hộ được thu thập trước đó, nhóm của ông Trump đã gửi email đến những người này thông qua nền tảng Campaign Nucleus mới được ông Parscale lập ra. Nội dung email bao gồm những thông điệp kêu gọi người ủng hộ mua các sản phẩm của ông Trump hay đóng góp vào các tổ chức chính trị mà ông lập ra.

Việc nhóm của ông Trump sử dụng các nền tảng trên là để tránh phụ thuộc vào các công ty công nghệ lớn như Amazon hay Shopify, những doanh nghiệp vốn không ủng hộ ông Trump trong quá khứ.

Bên cạnh việc bán các sản phẩm và gây quỹ từ những người ủng hộ nhỏ, ông Trump cũng nỗ lực tập hợp sự ủng hộ của những nhà tài trợ lớn nhất thuộc đảng Cộng hòa. Trong tuần này, ông Trump dự kiến sẽ tham gia các sự kiện gây quỹ dành cho những nhà tài trợ lớn tại Mar-a-Lago.

Quyên tiền phục vụ cho tham vọng chính trị

Theo Tim Cameron, một chuyên gia về chính sách thuộc đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump hiện là một thế lực chính trị đáng gờm nhờ vào khả năng thu hút các khoản đóng góp từ hàng triệu người ủng hộ.

Hiện tại, Save America, ủy ban hành động chính trị do ông Trump lập ra sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tuyên bố họ đang có nguồn ngân quỹ lên tới 85 triệu USD , lớn nhất trong số các tổ chức chính trị của đảng Cộng hòa. Dự kiến, nguồn tiền này sẽ được sử dụng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và có thể là cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vào năm 2024.

Theo Politico, cựu Tổng thống Trump sẽ sử dụng cuộc bầu cử 2022 để đưa những người trung thành với mình vào các vị trí chủ chốt trong Quốc hội Mỹ. Ông Trump cũng sẽ nhân cơ hội này để loại bỏ các thế lực chống đối ông trong nội bộ đảng Cộng hòa, cụ thể là những người đã bỏ phiếu luận tội ông Trump sau sự kiện ngày 6/1.

Cựu Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã giành được hơn 75 triệu phiếu ủng hộ. Ông Trump là ứng cử viên của đảng Cộng hòa giành được nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử.

Theo ông James Milner, một cố vấn chính trị của ông Trump, các chiến dịch gây quỹ hiện tại của cựu tổng thống là rất quan trọng để tập hợp những người ủng hộ bầu cho ông vào năm 2020 và tiếp cận các đối tượng cử tri mới. Những người này sẽ giúp giành lại ưu thế chính trị cho đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Khả năng gây quỹ và tập hợp sự ủng hộ của ông Trump sẽ là yếu tố quyết định tương lai của đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP.

Còn theo Eric Wilson, một cố vấn cho đảng Cộng hòa, tuy ông Trump có khả năng huy động tiền bạc và sự ủng hộ lớn từ các cử tri Cộng hòa, sức ảnh hưởng của ông sẽ không thể bằng với khi ông còn là tổng thống đương nhiệm.