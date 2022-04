Cơ hội và thách thức của Mercedes C-Class 2022 tại Việt Nam

C-Class 2022 được gọi là "tiểu S-Class" vì nhận được nhiều nâng cấp về thiết kế cũng như trang bị tương tự dòng xe đầu bảng.

C-Class thế hệ mới chính thức được giới thiệu với người dùng Việt Nam tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM ngày 26/4. C-Class 2022 có màn "chào sân" tại Việt Nam tương đối muộn so với các nước trong khu vực.

C-Class 2022 thuộc thế hệ mới nhưng không có quá nhiều khác biệt bên ngoài, hãng xe Đức chỉ đưa ra những nâng cấp bên trong khoang lái.

Hiện tại, Mercedes-Benz Vietnam (MBV) mới chỉ mở bán duy nhất phiên bản C 300 AMG First Edition với số lượng giới hạn, các phiên bản còn lại khách hàng chỉ có thể đặt cọc.

Trang bị hiện đại

Mercedes-Benz C-Class 2022 là một sản phẩm tiếp cận nhiều hơn nhóm khách hàng trẻ. C-Class mới vẫn được định vị là một chiếc xe sang nhưng phong cách nay trông hiện đại và trẻ trung hơn.

C-Class thế hệ mới là dòng xe Mercedes-Benz đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Digital Light, S-Class hay E-Class ra mắt trước đó vẫn chưa có công nghệ này.

Không gian nội thất trở nên bắt mắt hơn với cách bố trí màn hình tốc độ điện tử 12,3 inch kết hợp và màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch lấy cảm hứng từ dòng S-Class.

Những trang bị đáng chú ý nhất trên dòng xe này còn có thể nhắc đến như cửa sổ trời cho hàng ghế trước lẫn phía sau, trợ lý ảo Hey Mercedes...

Có thể thấy rõ C-Class đang được MBV ưu ái khá nhiều dù dòng xe này được giới thiệu khá muộn so với thế giới. Sự thay đổi này về mặt tích cực sẽ giúp C-Class có doanh số tốt hơn, tuy nhiên cũng mang đến những thách thức cho MBV. Không ít khách hàng cảm thấy "phật lòng" khi thương hiệu Mercedes-Benz đang dần được phổ cập.

Trước đây, người dùng phải chi hơn 5 tỷ đồng để sở hữu một chiếc S-Class, trong khi đó C-Class với giá khởi điểm 1,669 tỷ đồng đã mang thiết kế tương đối giống với dòng xe đầu bảng của Mercedes-Benz.

"Mercedes-Benz dường như đang chạy theo số đông thay vì tập trung cho nhóm khách hàng quen thuộc như trước đây. Điều này chắc chắn giúp hãng tăng được lượng xe bán ra thị trường, nhưng đồng thời cũng khiến cho nhiều khách hàng cũ không mấy hài lòng", anh Hồng Sơn, chủ xe S 450, chia sẻ.

C 180 bị khai tử

Mercedes-Benz C-Class 2022 đã không còn xuất hiện dòng xe C 180 và C 180 AMG. Hai dòng xe này từng được kỳ vọng giúp MBV tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng hơn.

Chia sẻ với báo chí, đại diện MBV cho biết C 180 không chỉ bị khai tử tại thị trường Việt Nam mà trong tương lai cũng sẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm tại nhiều quốc gia khác. Đây là chiến lược nhằm đưa C-Class lên một phân khúc cao hơn.

Mercedes-Benz C 180 được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 3/2020, xe có giá bán 1,399 tỷ đồng . Đây là dòng xe C-Class rẻ nhất tại Việt Nam. Một năm sau, MBV tiếp tục giới thiệu C 180 AMG với gói trang bị ngoại thất và tăng giá bán thêm 100 triệu đồng.

Dù được gắn "mác" xe Mercedes-Benz, C 180 lại gây thất vọng cho người dùng khá nhiều vì trang bị không quá nhiều, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Trái ngược với phong cách thiết kế sang trọng quen thuộc bên ngoài, không gian nội thất của C 180 dễ khiến cho người dùng hụt hẫng vì không có gì đặc sắc.

Vấp phải sự canh tranh từ nhiều thương hiệu

Dòng xe C-Class 2022 của MBV có tổng cộng 4 mẫu xe là C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG và C 300 AMG First Edition. Giá bán 4 mẫu xe này dao động 1,669- 2,399 tỷ đồng .

Hiện tại chỉ có C 300 AMG First Edition được mở bán, 3 phiên bản còn lại chỉ mới nhận đặt cọc. Trong tương lai khi dây chuyền lắp ráp 3 phiên bản còn lại tại Việt Nam hoàn thành, C 300 AMG First Edition sẽ tạm ngừng phân phối.

Bên cạnh Mercedes-Benz C-Class, nhóm xe sang cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam còn có những cái tên như BMW 3-Series, Volvo S60 hay Audi A4. Mỗi dòng xe đều có những điểm nhấn riêng để ghi điểm với người tiêu dùng, chẳng hạn 3-Series hướng đến khách hàng yêu thích sự thể thao, trong khi S60 là lựa chọn của những người thích một chiếc xe châu Âu với nhiều công nghệ an toàn.

Hiện tại, nhiều khả năng C-Class thế hệ mới vẫn là dòng xe sang cỡ nhỏ có doanh số tốt nhất nhờ những lợi thế về mức giá khởi điểm, đa dạng phiên bản cũng như nhiều trang bị.