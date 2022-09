Cơ hội tốt để sở hữu nhà tại trung tâm TP Thủ Đức

Thị trường bất động sản được dự báo sôi động hơn vào thời điểm cuối năm. Theo đó, các chủ đầu tư tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn để “lọt mắt xanh” của người mua nhà.

Quyết định cấp thêm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng đang tác động tích cực đến thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm. Cùng với Chỉ thị 13 về giải pháp thúc đẩy lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư kỳ vọng thị trường được gỡ nút thắt, tạo đà phát triển mới.

Giá nhà khó giảm

Khảo sát thị trường BĐS quý II của batdongsan.com cho thấy giá BĐS khu vực TP.HCM tăng hơn 7% (so với cả năm 2021), dù trải qua hai năm gián đoạn bởi Covid-19.

Riêng tại TP Thủ Đức, giá nhà thiết lập mặt bằng mới - trung bình từ 60 triệu/m2, cá biệt lên đến 120-200 triệu/m2. Các dự án vùng ven hay thành phố vệ tinh như Dĩ An, Thuận An cũng rục rịch lên giá 30-50 triệu/m2 do hưởng lợi từ hạ tầng kết nối.

Giá bán chung cư tại TP.HCM tăng 4-7% từ 2021 đến quý II/2022. Ảnh trích từ báo cáo của batdongsan.com.

Theo dự đoán của đại diện CBRE, đến năm 2024, giá căn hộ trung bình tại TP.HCM ở mức 62 triệu/m2. Còn theo khảo sát của VARS, có đến 90% chuyên gia nhận định giá căn hộ sẽ tăng trong nửa cuối năm nay. Bên cạnh đó, tình hình biến động xăng dầu và nguyên vật liệu càng củng cố luận điểm giá nhà “khó quay đầu".

Thị trường BĐS “khát" giải pháp đột phá

Anh Tuấn Vũ (Long An) đang có ý định tìm kiếm dự án tại TP Thủ Đức để mua cho hai con. Khi tham khảo thị trường, anh chần chừ vì không phải dự án nào cũng nằm trong năng lực tài chính của gia đình.

Các chuyên gia nhận định thị trường BĐS hiện cần giải pháp kép: Không chỉ gỡ bỏ vướng mắc tài chính cho khách hàng mà còn đảm bảo việc an cư đúng nghĩa.

Trong số các dự án đang triển khai tại TP Thủ Đức, nổi bật có The Beverly Solari - thuộc quần thể đại đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án thu hút người mua nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn.

Dự án sở hữu giá trị kép khi nằm cạnh sông Đồng Nai, với tầm nhìn 360 độ ôm trọn cảnh quan. Ảnh phối cảnh.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói hỗ trợ: Ngân hàng cho vay 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% trong 30 tháng; hoặc ngân hàng cho vay 100% với lãi suất 0% trong 24 tháng. Cả hai gói có mức ân hạn nợ gốc đến 48 tháng.

Khách hàng còn nhận được voucher ưu đãi mua xe VinFast lên đến 200 triệu đồng (chính sách bán hàng được áp dụng theo từng thời điểm). Phương thức thanh toán tạo cơ hội tối đa cho khách hàng, nhất là trong “giai đoạn vàng”, để vay mua bởi lãi suất đang ở mức 11%/năm.

The Beverly Solari - chọn nhà chất Mỹ

The Beverly Solari là dự án chung cư cao cấp cuối cùng của Vinhomes Grand Park. Ngoài phương án tài chính nổi trội, điểm làm nên sức hút của The Beverly Solari còn là sự đặc biệt của 3 phân khu: The Oasis, The Tropical và The Sunset với 3 phong cách sống riêng biệt, mang đến cuộc sống đa tầng trải nghiệm.

Mỗi phân khu sở hữu không gian cảnh quan đặc sắc với hồ bơi riêng biệt như hồ bơi ốc đảo, hồ bơi nhiệt đới, hồ bơi Malibu cùng loạt hệ thống cảnh quan xanh mát bao quanh.

Chất sống Mỹ được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ nhất trong dự án. Ảnh phối cảnh.

Ngay dưới chân tòa nhà là đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất, liền kề Vincom Mega Mall, kế cận bến xe buýt điện VinBus. Sinh sống tại The Beverly Solari, cư dân được hưởng thụ không gian hiện đại, kết nối đa tầng dịch vụ như đang trải nghiệm thành phố sôi động của xứ cờ hoa.

Ngoài lợi thế lớn về tiện ích, The Beverly Solari còn hứa hẹn là nơi đón đầu biên độ tăng trưởng của thị trường BĐS Thủ Đức. Trong tương lai, TP Thủ Đức được kỳ vọng phát triển thành trung tâm công nghệ, tài chính, thu hút hàng triệu người đến sinh sống và làm việc, mở ra tiềm năng sinh lời cho bất động sản.