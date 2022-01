Cơ hội phát triển sự nghiệp cùng Gen E cho 'người trẻ có gu'

Gen E là đội ngũ tư vấn tài chính thế hệ mới của Generali Việt Nam, có cùng mục tiêu định nghĩa lại hình ảnh chuyên viên tư vấn tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Sống hết mình và nhiệt huyết, luôn tràn đầy năng lượng, dám trải nghiệm những điều mới mẻ và nhạy bén về công nghệ là điểm chung trong phong cách sống và làm việc của đa phần người trẻ hiện nay. Sinh ra và lớn lên trong thời đại mới, nhiều người trẻ không đơn thuần theo đuổi công việc vì “cơm áo gạo tiền”, mà còn cân nhắc tác động, ý nghĩa và tính nhân văn trong lựa chọn nghề nghiệp của bản thân.

Generali Việt Nam đẩy mạnh phát triển đội ngũ tư vấn tài chính thế hệ mới với tên gọi Gen E.

Những người trẻ này bản lĩnh tự tin khám phá, dấn thân và tin tưởng vào giá trị mà mình theo đuổi. Trong từ điển của Generali, họ được định nghĩa là những “người trẻ có gu”. Những “người trẻ có gu” này là các nhân sự mà doanh nghiệp tìm kiếm, để phát triển đội ngũ tư vấn tài chính thế hệ mới có tên Gen E (the next gene-ration of insurance experts).

Gen E tập hợp những người trẻ có chuyên môn, phong cách, cá tính, chọn gắn bó toàn thời gian và phát triển lâu dài trong lĩnh vực tư vấn tài chính - bảo hiểm tiềm năng, cùng chung chí hướng tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Generali tạo bệ phóng và trao quyền để mỗi bạn trẻ tự kiến tạo hành trình sự nghiệp của riêng mình, tiến xa trên con đường phát triển, trở nên vượt trội và khác biệt.

Đội ngũ Gen E sẽ tiếp tục cùng Generali Việt Nam theo đuổi sứ mệnh trở thành "Người bạn trọn đời" của khách hàng, lan tỏa giá trị tích cực của bảo hiểm, đồng hành cùng khách hàng qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Gen E mang đến cho những người trẻ 4 giá trị tưởng thưởng xứng đáng: Enjoyment - niềm vui, empowerment - trao quyền, evolution - cơ hội phát triển bản thân, và earnings - thu nhập hấp dẫn.

Generali tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động - nơi Gen E có thể khám phá và phát triển bản thân, tạo dựng mối quan hệ mới, học hỏi điều mới mẻ, chu du đến nhiều vùng đất trong và ngoài nước. Gia nhập đại gia đình Gen E, người trẻ được trao quyền và thoả sức sáng tạo, thực thi để biến ý tưởng, đam mê và mục tiêu trở thành hiện thực. Sự tưởng thưởng mà họ nhận được không chỉ đến từ khía cạnh tài chính, các biệt đãi của Generali dành cho gia đình và người thân của Gen E, mà còn là cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp thăng tiến.

Gen E mang đến cho các bạn trẻ các giá trị tưởng thưởng xứng đáng.

“Hệ sinh thái E” tại Generali tích hợp các phương tiện giúp khai phóng và phát huy tối đa tiềm năng cho Gen E. Tại E-Home - môi trường làm việc chuyên nghiệp, riêng biệt chỉ có tại Generali, Gen E được lắng nghe và khuyến khích chia sẻ ý kiến (E-Voice), được tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ đặc biệt cho công việc kinh doanh (E-Business). Gen E có nền tảng công nghệ tiên tiến, tiên phong E-Quipment do Generali phát triển để phục vụ hoạt động kinh doanh.

E-Coaching xây dựng một lộ trình đào tạo chuyên nghiệp và theo dõi sát sao, đảm bảo Gen E có nền tảng kiến thức và kỹ năng tốt nhất. E-Brand hỗ trợ Gen E xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và quảng bá thương hiệu cá nhân. Các chương trình E-Outing, E-Talk, E-Lookbook giúp tạo sự gắn kết, mở rộng mối quan hệ và xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho Gen E.

Tận tâm (earnest), nhiệt huyết (enthusiastic), ưu tú (excellent), dám khác biệt (exceptional), vượt trội (extraordinary), tràn đầy năng lượng (energetic), nhạy bén công nghệ (electronic) là một số trong những “nhân tố E” làm nên bản sắc Gen E.