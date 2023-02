Cơ hội nhận học bổng NZSS trị giá 50% học phí khi du học New Zealand

Năm 2023, học bổng NZSS được tái khởi động với 45 suất trị giá 50% học phí năm học đầu tiên từ các trường trung học chất lượng tại New Zealand.

Trong những năm gần đây, xu hướng du học từ bậc trung học dần trở nên phổ biến hơn khi các bạn trẻ sớm tự lập và sẵn sàng phát triển ở môi trường mới, đặc biệt ở quốc gia yên bình với nền văn hóa đa dạng bản sắc như New Zealand.

Từ năm 2019, Chính phủ New Zealand triển khai chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) dành riêng cho học sinh Việt Nam. Chương trình học bổng hướng đến hỗ trợ và khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand.

Năm 2023, học bổng NZSS được tái khởi động với 45 suất trị giá 50% học phí năm học đầu tiên từ các trường trung học chất lượng tại New Zealand. Nhờ cách tiếp cận mới mẻ, cho phép học sinh thể hiện cá tính, sức sáng tạo, học bổng NZSS trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều bạn trẻ.

Để tìm hiểu kỹ hơn về học bổng NZSS, phụ huynh và học sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các chuyên gia trong buổi tư vấn trực tuyến “Nắm bắt cơ hội du học New Zealand bằng Học bổng Chính phủ ngay từ bậc Trung học” do Zing News phối hợp với Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức.