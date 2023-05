Cơ hội nào cho Phương Nhi sau thất bại của Phương Anh?

Tại sự kiện công bố Á hậu Nguyễn Phương Nhi đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế), bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng - nói với Stephen Inventor-Diáz, Giám đốc truyền thông của cuộc thi: "Tôi cảm thấy nhan sắc của Phương Nhi phù hợp với tiêu chí Miss International".

Chia sẻ của bà Dung và biểu cảm ngại ngùng của ông Stephen khiến người hâm mộ sắc đẹp suy ngẫm theo nhiều hướng. Tuy nhiên, như bà Dung nói, nếu chỉ xét riêng gương mặt, Phương Nhi chắc chắn không lép vế.

Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ khiến cô gái Việt trở thành đối thủ mạnh trước dàn đối thủ. Yếu tố ngoại hình chỉ là một phần, cô gái sinh năm 2002 cần hoàn thiện về mọi mặt để chuẩn bị "xuất khẩu".

Nói thêm về lý do chọn Phương Nhi thi quốc tế, bà Dung giải thích: "Phương Nhi là cô gái nỗ lực, quyết tâm và có niềm đam mê lớn với cuộc thi. Nhi biết hát, biết nhảy, có sự năng động, sáng tạo trong lĩnh vực giải trí, đồng thời vẫn giữ nét ngại ngùng, duyên dáng, phù hợp với cuộc thi này".

Không thể phủ nhận rằng Phương Nhi sở hữu gương mặt thu hút với ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú. Khi cười, cô tỏa ra năng lượng tích cực và trong sáng. Về phần nhìn, cô chinh phục được số đông.

Kể cả Jasmin Selberg - đương kim Miss International - cũng phải trầm trồ trước dung mạo của Phương Nhi. Hoa hậu chia sẻ: "Ấn tượng ban đầu của tôi về Phương Nhi là cô ấy rất đẹp. Tôi không thể ngừng nhìn ngắm cô ấy".

Chủ đề "Phương Nhi thi quốc tế" được quan tâm trên mạng xã hội khi nhiều tài khoản đăng ảnh so sánh Phương Nhi với Á hậu Tường San - đại diện Việt Nam từng lọt vào top 8 Miss International 2019. Họ nhận xét Phương Nhi mang màu sắc giống Tường San, và kỳ vọng rằng cùng với gương mặt đẹp, các yếu tố khác sẽ giúp Phương Nhi tỏa sáng.

Tuy gương mặt ghi điểm, chiều cao 1,7 m của Phương Nhi không phải thế mạnh. Trên thực tế, các người đẹp tham gia Miss International những năm qua sở hữu chiều cao tương đối tốt, dao động từ 1,73 m - 1,8 m, có cô cao hơn 1,8 m. Và người đẹp đăng quang cũng có chiều cao nổi bật, ví dụ Selberg (1,78 m). Đối với khoản này, Phương Nhi có thể cải thiện bằng cách mang giày cao hơn bình thường.

Tạm gác lại phần nhìn, Phương Nhi còn có ưu điểm trình độ tiếng Anh ở mức tương đối trôi chảy. Dù không "nhảy số" nhanh như Hoa hậu Mai Phương hay ứng xử thông minh như Hoa hậu Bảo Ngọc, Phương Nhi vẫn có thể giao tiếp và hùng biện ổn bằng tiếng Anh.

Miss International là cuộc thi lớn thứ ba thế giới - theo Global Beauties, với tiêu chí đề cao vẻ đẹp trí tuệ, sự thanh lịch, lòng nhân từ, tính hữu nghị... Những cô gái giành suất cạnh tranh ở đấu trường này thường có thành tích học tập tốt, thông thạo nhiều ngôn ngữ.

Phương Nhi hiện là sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội, ngoài tiếng Anh có thể giao tiếng bằng tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thông tin Phương Nhi bảo lưu kết quả học tập đang gây hoang mang. Vì dù ít dù nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong cuộc thi tới.

Phương Nhi có sự trưởng thành hơn so với thời điểm thi Miss World Vietnam 2022, song để nói đạt đến độ chín muồi hay "lột xác" về mọi mặt, thì chưa thể.

Trong buổi họp báo gần nhất, Phương Nhi thừa nhận cô rụt rè và nhút nhát. Điều đó được nhìn thấy khi Phương Nhi đứng trước đám đông. Khán giả nhận xét Phương Nhi thiếu tự tin, đôi lần run nên nói lắp. Hình ảnh Phương Nhi mang đến vẫn còn khá trẻ con và chưa hoàn toàn toát lên tinh thần của chiến binh nhan sắc.

Á hậu gen Z cần kiểm soát tông giọng và tốc độ nói. Hơn nữa, bản lĩnh và sự nhạy bén khi xử lý tình huống cũng là điểm Phương Nhi cần cải thiện.

Thành viên Chau Hai Anh để lại bình luận: "Quan trọng là bản lĩnh sân khấu. Hy vọng Nhi tự tin hơn, phỏng vấn có chiều sâu hơn". Đồng tình ý kiến này, người dùng Tú Nguyễn viết thêm: "Nhi đẹp ngọt ngào nhưng ánh mắt, giọng nói còn hơi vội vàng. Tiêu chuẩn của Miss International đòi hỏi thí sinh bình tĩnh, làm chủ ngôn ngữ cơ thể. Vì thế, Nhi cần sớm khắc phục khuyết điểm".

Dù không phải yêu cầu bắt buộc, Phương Nhi nên dành thời gian tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Cách này giúp cô chứng minh bản thân nghiêm túc với cuộc thi và dễ ghi điểm trong mắt ban giám khảo, cũng như cộng đồng fan quốc tế.

Ban tổ chức Miss International thông báo cuộc thi lần thứ 61 sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 10. Đồng nghĩa, các cô gái chỉ còn hơn 4 tháng để rèn luyện kỹ năng trình diễn, trau dồi kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng khác. Sắp tới, Phương Nhi sẽ học catwalk với người mẫu Như Vân.

Hiện chỉ có 23 nước xác nhận gửi thí sinh tham gia cuộc thi. Vậy nên, còn quá sớm để đánh giá tổng thể của Phương Nhi so với dàn đối thủ. Đây cũng là thời điểm vội vàng cho bất kỳ sự khẳng định nào về tiềm năng của thí sinh Việt.

Người hâm mộ đang đặt kỳ vọng Phương Nhi giành thành tích cao, ít nhất vượt qua top 8 của Tường San. Tuy nhiên, suy nghĩ đó không nên vì dễ dẫn đến những áp lực vô hình đè nặng lên cô gái trẻ. Bởi lẽ, nếu kỳ vọng quá nhiều sẽ dễ thất vọng. Việc cần làm lúc này là chờ đợi vào sự thể hiện của Phương Nhi trong thời gian tới.

Đó cũng là những gì bà Phạm Kim Dung gửi gắm đến Phương Nhi và người hâm mộ. Bà chia sẻ: "Khi đã cử đại diện đi thi, chúng tôi sẽ luôn đặt mục tiêu nhưng không đặt áp lực. Phương Nhi hãy cứ thoải mái vì chính sự hồn nhiên, chân thành đó sẽ là điều ban giám khảo cảm nhận được. Mọi thứ còn ở phía trước nên chúng ta hãy cùng chờ đợi vào sự thể hiện của Phương Nhi".

