Cơ hội để giáo viên bắt nhịp làn sóng chuyển đổi số trong giáo dục

Chủ động cập nhật các xu hướng số hóa trong giáo dục là cách để giáo viên, giảng viên bắt nhịp xu hướng học tập của thế hệ trẻ hiện đại.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) vừa công bố 20 suất học bổng toàn phần cho khóa học Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số. Đây là cơ hội nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và các phương pháp tiếp cận giáo dục sáng tạo cho giáo viên, giảng viên, chuyên viên giáo dục tại Việt Nam.

Hành trang của giáo viên để bước vào kỷ nguyên số

Trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Việt Nam, Chính phủ xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động lớn đến sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong hai năm qua khiến việc dạy và học theo phương thức truyền thống gặp nhiều trở ngại. Theo đó, việc thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam ngày càng được chú trọng.

Dưới góc nhìn của một người Việt làm giáo dục tại New Zealand, TS Phạm Đình Trực (Giám đốc sau đại học, giảng viên tổ chức giáo dục The Mind Lab, New Zealand) cho biết: “Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, sinh viên Việt Nam đang dần quan tâm hơn đến các nền tảng trực tuyến cung cấp các khóa học ngắn hạn có chứng chỉ quốc tế. Điều này phần nào cho thấy xu hướng tiếp cận giáo dục quốc tế bằng hình thức số hóa của sinh viên Việt Nam cao hơn rất nhiều nước láng giềng”.

TS Phạm Đình Trực - Giám đốc sau đại học, giảng viên tổ chức giáo dục The Mind Lab, New Zealand.

Anh Trực cho biết để có thể theo kịp xu hướng số hóa của người trẻ, lực lượng giáo viên, giảng viên phải tự nâng cao năng lực kỹ thuật số và vận dụng vào công việc thực tế.

Cụ thể hơn, lực lượng này cần tập trung phát triển kỹ năng số (digital skills), và ứng dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo khi dạy học cũng như lên kế hoạch giảng dạy. Ngoài ra, người dạy cần trang bị sự hiểu biết trong các lĩnh vực mới như học thông qua trò chơi (games and gamification), tư duy khoa học máy tính và lập trình (computational thinking and coding), tư duy tinh gọn và linh hoạt (agile and lean thinking), mạng lưới học tập (learning network)…

Riêng tại New Zealand, việc phổ cập CNTT cho học sinh ở mọi bậc học đã được triển khai từ sớm như chiến lược giáo dục quốc gia. Đây cũng là lý do New Zealand thường xuyên đưa ra những chương trình đào tạo chuyên sâu, nhằm nâng cao năng lực số cho giáo viên. Trong đó có các chương trình đào tạo chuyên biệt của tổ chức giáo dục tư nhân như The Mind Lab.

Mô hình học tập đáp ứng nhu cầu của giáo viên

New Zealand triển khai nhiều sáng kiến giáo dục, trong đó có hình thức chứng chỉ vi mô (micro-credentials). Những khóa học chứng chỉ vi mô giúp truyền tải kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở các lĩnh vực chuyên biệt theo hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, giúp học viên tiếp thu dễ dàng trong thời gian ngắn.

The Mind Lab - tổ chức giáo dục chuyên về đào tạo các chương trình sau đại học - đã triển khai thành công mô hình học tập này trong những năm qua. Nội dung các khóa học chứng chỉ vi mô của The Mind Lab được xây dựng sát nhu cầu thực tế, nhờ vào mạng lưới hợp tác chặt chẽ của tổ chức với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực.

Bà Frances Valintine - nhà sáng lập tổ chức giáo dục The Mind Lab.

“Phát triển nghiệp vụ chuyên môn rất cần thiết. Đó là lý do chúng tôi thiết kế các khóa học chứng chỉ vi mô (micro-credential) ở nhiều lĩnh vực. Các khóa học này mang đến cách tiếp cận mới, vì học viên không cần bỏ nhiều công sức và thời gian cho một chương trình dài hạn để nâng cao năng lực chuyên môn”, bà Frances Valintine - nhà sáng lập tổ chức giáo dục The Mind Lab - cho biết.

Điển hình như khóa học Chứng chỉ vi mô dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số (Digital and collaborative teaching and learning micro-credential) kéo dài 15 tuần dành riêng cho giáo viên, giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đây là khóa học trực tuyến, với nguồn học liệu, bài tập và bài giảng phong phú, tạo điều kiện để học viên có thể tự học theo tiến độ cá nhân. Bên cạnh đó, người học được tham gia các buổi tương tác trực tiếp với giảng viên hướng dẫn và học viên tại New Zealand.

Tham gia khóa học Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số, học viên được tiếp cận nền tảng kiến thức về học tập số hóa và hợp tác.

Tham gia khóa học, học viên được tiếp cận nền tảng kiến thức về học tập số hóa và hợp tác. Từ nền tảng lý thuyết, học viên có thể ứng dụng trong bối cảnh thực tế thông qua bài luận, cũng như mở rộng kiến thức sâu hơn về các phương thức tiếp cận sáng tạo trong dạy và học trực tuyến.

Khi hoàn thành và đạt yêu cầu của chương trình, học viên nhận chứng chỉ được chứng nhận bởi Cục Quản lý Chất lượng Văn bằng New Zealand (NZQA). Chứng chỉ vi mô này sẽ được quy đổi tín chỉ khi các học viên tiếp tục theo học một số chương trình sau đại học tại The Mind Lab, hoặc các đơn vị giáo dục quốc tế khác (tùy theo điều kiện tiếp nhận và công nhận).

20 suất học bổng toàn phần của ENZ cho khóa học Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ sốlà cơ hội để giáo viên, giảng viên đại học, chuyên viên giáo dục tại Việt Nam nâng cao chuyên môn. Để có cơ hội nhận học bổng toàn phần tham gia khóa học, ứng viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển gồm đơn đăng ký và video ngắn (dưới 2 phút) trình bày bằng tiếng Anh lý do ứng tuyển. Độc giả đăng ký tại đây (trước hạn chót nộp hồ sơ - ngày 10/4).