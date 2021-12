Cơ hội đẩy mạnh giao thương của Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 7/12, Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Mỹ năm 2021 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới” đã diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2020, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt 90,8 tỷ USD , tăng 19,9% so với năm 2019 và tăng gấp 168 lần so với kim ngạch năm 1995 ( 450 triệu USD ). Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 77,1 tỷ USD , tăng 19,5%; nhập khẩu từ Mỹ đạt gần 13,7 tỷ USD , giảm 8% so với năm 2019.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 89,6 tỷ USD . Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 76,7 tỷ USD (tăng 22,9% so với cùng kỳ 2020; chiếm tỷ trọng 28,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước); nhập khẩu từ Mỹ 12,9 tỷ USD (tăng 13,2% so với cùng kỳ 2020, chiếm tỷ trọng 4,8% tổng kim ngạch nhập khẩu).

Diễn đàn có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGenCo1) và Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Mỹ đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam với những dự án quy mô lớn, góp phần tạo dựng cho Việt Nam chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Tính lũy kế đến tháng 10, Mỹ xếp thứ 11/138 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam, với 1134 dự án và tổng vốn đăng ký là 9,72 tỷ USD . Các nhà đầu tư Mỹ góp vốn vào hơn 20 lĩnh vực kinh tế. Hầu hết tập đoàn lớn nhất của Mỹ đều đã có mặt tại Việt Nam như Exxon Mobil, Murphy Oil, Chevron, Boeing, Ford, Intel, Wal-Mart, Nike, Amazon và P&G… Nhiều nhà đầu tư đánh giá Việt Nam sẽ trở thành địa điểm đầu tư lý tưởng, quan trọng và an toàn của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá ở góc độ vĩ mô, tính chất bổ trợ của hai nền kinh tế Việt Nam và Mỹ là đặc điểm quan trọng giúp Việt Nam định hình chính sách kinh tế, thương mại với Mỹ theo hướng hài hòa và bền vững. Điều này đảm bảo các nền tảng quan trọng và duy trì lợi ích quốc gia trong hợp tác song phương, từ đó đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại diễn đàn.

Bà Marie Damour - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam - đã gợi ý một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên. Đơn cử, về năng lượng, Mỹ và doanh nghiệp Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu và giải quyết về vấn đề biến đổi khí hậu, đảm bảo nền kinh tế năng động.

Đặc biệt, hai bên sẽ hợp tác để tìm giải pháp bền vững nhất trong vấn đề phát triển pin, năng lượng mặt trời, dự án điện gió; sớm ký hiệp định mua bán trực tiếp và hoàn tất Sơ đồ điện 8, thúc đẩy hợp tác năng lượng gió, năng lượng sạch…

Bà Marie Damour gợi ý các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Trong lĩnh vực y tế, Mỹ mong muốn giới thiệu nhiều công ty mới hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Còn về thương mại số, Mỹ có thể hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ điện tử, phát trực tuyến…

Ở lĩnh vực hàng không, Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng công nghệ, phát triển sân bay. Ngoài ra, các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp... cũng có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.