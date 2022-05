Cơ hội đầu tư quỹ mở từ 10.000 đồng trên ngân hàng số

Cake by VPBank hợp tác Dragon Captital mang đến cơ hội đầu tư trực tuyến với mức vốn từ 10.000 đồng.

Bên cạnh gửi tiết kiệm ngân hàng hay tham gia chứng khoán, người trẻ có thể tham khảo hình thức đầu tư quỹ mở do ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) và quỹ đầu tư Dragon Captital (DCVFM) hợp tác cung cấp. Sản phẩm hướng tới những khách hàng trẻ, do DCVFM vận hành và quản lý.

Đại diện hai bên cho biết ưu điểm của hình thức đầu tư này là dễ tham gia, linh hoạt, ít bị ảnh hưởng từ biến động thị trường và có tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, nhà đầu tư không cần có nhiều kiến thức, mà được hỗ trợ từ chuyên gia tài chính. Nhà đầu tư có thể mua và bán bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến khoản lợi nhuận đang có.

Giao diện tính năng đầu tư trên ngân hàng số Cake by VPBank.

Theo đó, tính năng đầu tư trên Cake cho phép người dùng mở tài khoản và đầu tư với mức vốn từ 10.000 đồng. 100% số tiền đầu tư này được các chuyên gia của DCVFM phân bổ vào danh mục đầu tư gồm trái phiếu và tiền gửi linh hoạt.

“Tính linh hoạt và minh bạch là ưu điểm của hình thức đầu tư này. Đầu tư trên Cake, người dùng được bán chứng chỉ quỹ vào bất cứ ngày giao dịch nào trong tuần, đáp ứng nhu cầu rút tiền nhanh. Tiền sẽ được trả về tài khoản ngân hàng trong vòng 24 giờ kể từ ngày đặt lệnh bán. Lợi nhuận được tính theo thời gian đầu tư thực tế, không áp dụng phí phạt trước hạn”, đại diện Cake cho biết.

Giải pháp của Cake và Dragon Capital góp phần kiến tạo xu hướng tài chính chuyên nghiệp, an toàn và hiện đại. Ở đó, số tiền nhàn rỗi được tận dụng, người dùng được hưởng lợi từ dòng tiền linh hoạt, đầu tư hiệu quả bởi các chuyên gia tài chính của Dragon Capital. Các thao tác đăng ký đầu tư, đặt lệnh mua bán, theo dõi thông tin lợi nhuận… được thực hiện trên nền tảng một cách đơn giản, nhanh chóng, chính xác.

Người dùng có thể mở tài khoản, tiết kiệm, vay tiêu dùng, đầu tư trên một tài khoản ngân hàng số Cake.

Sự kết hợp giữa ngân hàng số và quỹ đầu tư được kỳ vọng mang đến cơ hội sinh lợi cho người dùng. Là sản phẩm hướng đến tệp khách hàng trẻ, Cake ứng dụng công nghệ hiện đại giúp người dùng mở tài khoản chỉ trong hai phút bằng số điện thoại di động.

Hệ thống định danh khách hàng điện tử (eKYC) giúp giải quyết các hợp đồng bằng chữ ký số. Người dùng có thể mở tài khoản, tiết kiệm, vay tiêu dùng, đầu tư trên một tài khoản ngân hàng số Cake. Tính đến tháng 4, Cake có 1,5 triệu khách hàng sau hơn một năm ra mắt.

Độc giả tham khảo thêm tại cake.vn/dau-tu-chung-chi-quy.