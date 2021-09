Cơ hội của Ngô Kinh

Sao võ thuật có hai tác phẩm lớn ra mắt vào dịp lễ ở Trung Quốc. Anh không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Ngày 29/9, Sina đưa tin doanh thu phòng vé đặt trước của Hồ Trường Tân (The Battle at Lake Changjin), do Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính, đã vượt mốc 100 triệu NDT (hơn 15 triệu USD ). Tác phẩm ra rạp vào ngày 30/9.

Bom tấn của Ngô Kinh áp đảo các đối thủ

Theo Sina, có tổng cộng 8 tác phẩm điện ảnh phát hành trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần tại Trung Quốc. Trong đó, hai dự án Ngô Kinh đóng chính là Hồ Trường Tân và Tôi và bậc cha chú của tôi, đang dẫn đầu doanh thu phòng vé.

Tính đến ngày 29/9, tổng doanh thu phòng vé đặt trước mùa lễ này là hơn 21 triệu USD . Theo 163, phòng vé năm nay rất ảm đạm khi chỉ duy nhất Hồ Trường Tân vượt ngưỡng doanh thu 15 triệu USD . Tôi và bậc cha chú của tôi xếp thứ hai với 5,8 triệu USD . Tổng lượng vé bán ra của 6 bộ phim còn lại là hơn 540.000 USD .

Theo Sina, sản phẩm cho ra rạp dịp Quốc khánh năm nay kém đa dạng, khiến doanh thu phòng vé giảm mạnh. Tân Hoa Xã cho biết nhiều dự án điện ảnh đã hoãn thời gian ra mắt vì sợ đụng độ với hai siêu phẩm của Ngô Kinh.

Trong 8 bộ phim sắp công chiếu, Hồ Trường Tân và Tôi và bậc cha chú của tôi là phim hiến lễ. Hai tác phẩm này có thời lượng khá dài, một phim gần 3 tiếng, một phim hơn 150 phút. Điều này cũng khiến khán giả xem xét việc thưởng thức hai dự án lớn ở rạp.

Water Boys là tác phẩm học đường, còn lại là phim hoạt hình. Tuy nhiên, do là dự án thanh xuân vườn trường với các diễn trẻ, Water Boys hoàn toàn không đủ sức thu hút lẫn cạnh tranh với hai bom tấn Hồ Trường Tân và Tôi và bậc cha chú của tôi - quy tụ dàn sao tên tuổi trong showbiz. Trang Tuopu Data dự đoán, Water Boys chỉ có thể đạt tổng doanh thu phòng vé khoảng 10 triệu USD .

Đại diện của các cụm rạp tại Trung Quốc cho biết năm nay suất chiếu sẽ dồn cho Hồ Trường Tân chiếm 60% và Tôi và bậc cha chú của tôi là 35%. Sáu tác phẩm còn lại chỉ chiếm 5%, và sẽ được sắp xếp suất chiếu dựa trên doanh thu phòng vé.

Theo Sina, nhiều cụm rạp đã xin phép tổng cục không chiếu những bộ phim hoạt hình có doanh thu phòng vé quá thấp để tránh lãng phí tài nguyên, nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế.

Cơ hội soán ngôi Thẩm Đằng của sao võ thuật

Theo China Daily, Ngô Kinh đang đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao phòng vé ăn khách nhất Trung Quốc. Anh không có đối thủ xứng tầm trong mùa phim lễ lần này. Vì vậy, truyền thông Trung Quốc dự đoán sẽ có cuộc đổi ngôi trên bảng xếp hạng Những ông hoàng phòng vé của ngành điện ảnh Hoa ngữ.

Sau khi Xin chào, Lý Hoán Anh có được thành công vang dội vào mùa phim Tết, nam diễn viên Thẩm Đằng đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Anh trở thành ngôi sao đầu tiên trong lịch sử đạt tổng doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc, vượt mức 20 tỷ NDT. Theo Sohu, Ngô Kinh hiện đứng thứ 3. Sao võ thuật có tổng doanh thu phòng vé cá nhân là 17,799 tỷ NDT.

Ngô Kinh đứng trước cơ hội vượt mặt Thẩm Đằng (phải) để dẫn đầu nhóm sao bảo chứng phòng vé. Ảnh: Sina.

Trong dịp Quốc khánh này, Ngô Kinh có đến hai tác phẩm ra mắt. Trong khi đó, Thẩm Đằng chỉ có một là Tôi và bậc cha chú của tôi. Theo thống kê hiện tại, doanh thu của Hồ Trường Tân đã bỏ xa Tôi và bậc cha chú của tôi, hơn 9 triệu USD .

Trong buổi chiếu sớm tại Liên hoan phim Bắc Kinh, tác phẩm Hồ Trường Tân của Ngô Kinh nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Vì vậy, doanh thu phòng vé dự đoán tăng mạnh sau khi ra rạp.

Hồ Trường Tân là bộ phim có đội ngũ sản xuất hùng hậu lên đến 12.000 người. Tác phẩm do đạo diễn Trần Khải Ca, Từ Khắc, Lâm Siêu Hiền cầm trịch. Hoàng Kiến Tân đảm nhiệm vai trò tổng giám chế và biên kịch. Dự án có vốn đầu tư 220 triệu USD - cao nhất lịch sử ngành phim ảnh Trung Quốc.

Với Tôi và bậc cha chú của tôi, Ngô Kinh diễn chính và đồng đạo diễn với Chương Tử Di, Từ Tranh, Thẩm Đằng. Sao võ thuật phụ trách phần phim Đạp gió. Tác phẩm được kỳ vọng có thể nối bước thành công của hai phần phim trước là Tôi và tổ quốc của tôi thu về 3,1 tỷ NDT, hay Tôi và quê hương của tôi đạt 1,8 tỷ NDT.