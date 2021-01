Cơ hội của Man Utd

Chiến thắng 3-2 ngoạn mục trước Liverpool tại FA Cup nói lên được nhiều điều về Man Utd hiện tại, cho dù đó vẫn là một Liverpool thiếu hụt lực lượng chủ chốt ở hàng thủ.

Bình luận

Và nổi bật nhất là nó cho thấy những cơ hội cùa Man Utd ở nửa sau Premier League trong vai trò một tay đua thực thụ.

Liverpool thiếu những nhân tố quan trọng ở hàng thủ chắc chắn không phải là một đội bóng mạnh nhất để đánh giá chất lượng của Man Utd qua chiến thắng vừa rồi. Tuy nhiên, cũng không thể vì đó là một Liverpool sứt mẻ mà chiến thắng của Man Utd bớt đi phần “long lanh” của nó.

Đặc biệt, đó lại là một chiến thắng ngược dòng khi Liverpool có bàn dẫn sớm, thứ rất đáng ngại đối với một đội bóng chơi phản công như Man Utd.

Ở trận đấu này, chúng ta phải thừa nhận rằng Solskjaer đã “học” rất nhanh từ những gì mới diễn ra ở trận derby nước Anh trong khuôn khổ Premier League. Man Utd vẫn là chơi phòng ngự - phản công, nhưng lối bố trí đội hình của Solskjaer đã khác. Chính điểm khác ấy mới là thứ tạo nên chiến thắng cho Man Utd trong một đêm nghẹt thở.

Nếu nhìn vào vị trí trung bình của các cầu thủ hai bên suốt 90 phút, chúng ta nhận rõ rằng khoảng cách xa nhất so với vạch 16,5 m cầu môn nhà của hàng thủ Man Utd đã khác hẳn so với trận derby ở Premier League. Cách đây một tuần, hàng thủ của họ có khoảng cách chỉ vào khoảng 5 m so với vạch 16,5 m thì ở trận tái đấu vừa rồi, khoảng cách này luôn vào khoảng 10 m.

Trong khi đó, cầu thủ tấn công ở vị trí cao nhất của Man Utd khi đội hình co về phòng ngự ở trận đấu hôm 17/1 cách vạch 16,5 m khung thành đối phương khoảng 30 m thì ở Old Trafford đêm 24/1, cầu thủ đó đã chọn vị trí cao hơn khoảng 10 m. Như vậy, có thể hiểu là vẫn chọn phòng ngự - phản công, nhưng Man Utd tại FA Cup đã không chơi quá thấp như trước đó, và nó cũng là lý do để đòn phản công của họ hiệu quả hơn.

MU tiếp tục giành thêm kết quả tích cực trước Liverpool. Ảnh: Getty.

Còn Liverpool, họ không thay đổi gì. Cầu thủ phòng ngự thấp nhất của họ có vị trí quân bình cả trận luôn cách xa vạch 16,5 m cầu môn nhà khoảng 20 m. Chính vì Solskjaer đọc được khoảng cách đã thành một thói quen này của Liverpool, nên đòn phản công của Man Utd ở 2 bàn thắng đầu tiên đều chung một kịch bản: đường chuyền hướng đến vị trí sau lưng hàng thủ đối phương và đủ không gian cũng như khoảng cách để tiền đạo Man Utd đua tốc độ.

Tuy nhiên, tất cả điểm kể trên hoàn toàn chỉ là những chi tiết nhỏ, và nó không đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ tiếp tục duy trì hình dạng đội hình như vậy từ nay tới cuối giải. Đơn giản, tùy thuộc đối thủ của họ, với hàng thủ nói riêng và đội hình nói chung chơi cao - thấp ra sao, họ sẽ có cách ứng xử phù hợp nhất. Điểm đáng nói chính là câu chuyện ở phút 66, phút Solskjaer thay 2 cầu thủ: Bruno thế chỗ Van de Beek, và Fred thế chỗ Greenwood.

Đây là thời điểm quyết định bởi Liverpool có bàn gỡ hòa 2-2. Câu hỏi là tại sao Solskjaer không rút một Cavani thiếu hiệu quả nhất trong 3 cầu thủ tấn công ra sân mà lại rút Greenwood? Thực tế, đó là một quyết định đúng, và nó cho thấy Solskjaer bắt đầu bộc lộ những điểm mạnh của ông mà trước đó, vì cả chủ quan lẫn khách quan, một số trong chúng ta đã không thể nhận ra.

Cavani thiếu hiệu quả hơn Greenwood hay Rashford, nhưng vẫn phải là cầu thủ được giữ lại bởi sự có mặt của anh sẽ làm phiền cặp trung vệ của Liverpool rất nhiều. Với thể hình tốt, độ quái kinh nghiệm sau nhiều năm chinh chiến, Cavani luôn là mối đe dọa thường trực đối với những người như Rhys Williams. Phải để mắt đến Cavani, chắc chắn họ sẽ tạo ra những khoảng trống cho Rashford, một mũi nhọn tốc độ và đang hưng phấn với bàn thắng đã ghi được ở ngay đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, cách thay người của Solskjaer đáng nói hơn nằm ở chỗ dù vẫn giữ sơ đồ 4-2-3-1 sau khi thay người, tức là không có xoay chuyển bất ngờ nào về sơ đồ và hệ thống, việc thay người ấy có những tác dụng thay đổi rõ rệt. Fred vào sân và chơi cặp bên một McTominay quen thuộc và đưa Pogba lên đá biên, trong vai trò một cầu thủ kiến tạo từ hành lang đã khiến mối liên hệ trong dàn xếp của Man Utd tốt hơn hẳn. Và đó mới chính là quyết định thay người đáng kể nhất của HLV người Na Uy.

MU đang tiến bộ thấy rõ gần đây. Ảnh: Getty.

Cái cách Solskjaer sử dụng Pogba ở mùa này rất đáng chú ý. Lúc thì ông dùng Pogba đá trụ, lúc ông dùng anh đá biên và cũng có khi ông đưa anh đá hộ công thay chỗ của Bruno. Sự đa dạng vị trí mà Pogba đảm nhận khiến chúng ta liên tưởng khá tương đồng với một đồng hương khác của anh ở tuyển Pháp là Matuidi. Có lúc Deschamps dùng Matuidi ở vai trò số 8, có lúc lại cho anh lên chơi biên trái như một người vừa phát động tấn công, vừa gia cố phòng ngự cánh, vừa tham gia tranh chấp hành lang trong... Và sự so sánh này cũng cho chúng ta nhận ra một thế mạnh mà Solskjaer đang có trong tay so với các đối thủ khác. Đó chính là những nhân tố giải pháp.

Cầu thủ thời hiện đại có thể đá đa dạng vị trí và sự đa dạng vị trí này giúp HLV có được nhiều giải pháp hơn trong việc xoay chuyển tình thế một trận cầu. Rõ ràng, 4-2-3-1 với bộ 3 Rashford - Van de Beek - Greenwood sau lưng Cavani sẽ rất khác bộ 3 Rashford - Bruno - Pogba. Đơn giản, tính năng cầu thủ khác nhau sẽ dẫn tới đóng góp vào lối chơi chung khác nhau. Với Pogba thay Greenwood, Man Utd vẫn duy trì được thế khi phản công, tấn công nhưng lại củng cố được thêm trong tranh chấp giữa sân.

Không phải Klopp hay Pep Guardiola, Mourinho... không có các cầu thủ giải pháp kiểu này, nhưng thực sự số lượng con người mang thế mạnh ấy trong tay Solskjaer nhiều hơn. Đặc biệt, họ lại là những cầu thủ giàu tính sáng tạo như Bruno, Pogba, Van de Beek, Rashford và Martial.

Và có thể nói rằng, thành công mà Solskjaer đạt được gần đây chính vì ông đã sử dụng các nhân tố trên trong một hệ thống xoay tua rất hợp lý. Do đó, khi gặp thời gian mật độ thi đấu quá cao, Man Utd vẫn duy trì được sức mạnh của mình trong khi các đối thủ khác bắt đầu sa sút.

Nhiều người lạc quan cho rằng Man Utd đã thể hiện bóng dáng ứng cử viên vô địch Premier League. Cũng không ít người bảo thủ hơn thận trọng đánh giá rằng đường còn dài và Man City mới là ứng cử viên mạnh nhất. Tuy nhiên, sau trận thắng Liverpool vừa rồi, chúng ta có thể tin vào kịch bản về một cuộc đua song mã Man Utd - Man City từ đây đến cuối mùa. Đơn giản, Liverpool đang trong thời khắc khó khăn nhất và trước mắt họ đang là một tháng hành xác với những trận cầu gai góc ở Premier League với số ngày nghỉ rất ít.

Và nói gì thì nói, yếu tố may mắn cũng rất đáng được đề cập. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, De Bruyne của Pep lại chấn thương, phải nghỉ vài tuần. Trong vài tuần ấy, con người giải pháp của Pep sẽ là những ai? Chính câu hỏi này cũng đủ gợi ra vấn đề quyết định của cuộc đua tranh ngôi vô địch.

Có vẻ như, cơ hội của Man Utd đã bắt đầu mở ra rồi.