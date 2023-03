Cơ hội chiêu mộ De Jong với MU hẹp dần

Mundo Deportivo tiết lộ Frenkie De Jong là một phần quan trọng trong kế hoạch của huấn luyên viên Xavi Hernandez. Trang này viết: "Ban lãnh đạo Barca rất vui với màn trình diễn của tiền vệ người Hà Lan và thừa nhận với Mundo Deportivo rằng việc từng muốn đẩy cậu ấy đi (trong mùa hè năm ngoái - PV) là một sai lầm".

Những người đứng đầu Barca còn chia sẻ thêm: "Thật may là chúng tôi không bán cậu ấy. Mùa giải này, De Jong nổi bật vì cậu ấy là cầu thủ rất tài năng với cá tính khác biệt so với những cầu thủ trẻ nhất trong đội".

Cũng theo Mundo Deportivo, nếu De Jong cảm thấy thoải mái và không đòi ra đi, Barca sẽ không có ý định đẩy anh lên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ người Hà Lan được cho hiểu rõ triết lý của Xavi và biết ông thầy cần gì từ mình.

De Jong là mục tiêu hàng đầu của Erik ten Hag trong mùa hè 2022, tuy nhiên, vì nhiều lý do thương vụ này không thể diễn ra. Nếu thất bại trong việc chiêu mộ De Jong, Ten Hag hoàn toàn có thể chuyển sang phương án mang tên Jude Bellingham.

The Athletic tiết lộ rằng Man Utd trở thành một trong những điểm đến tiềm năng cho Bellingham sau khi mùa giải này khép lại. Song, mức giá "Quỷ đỏ" cần chồng lên bàn đàm phán để thuyết phục Dortmund sẽ lên tới 132 triệu bảng. Đó là trở ngại không nhỏ cho Ten Hag khi họ cũng cần sắm một trung phong chất lượng trong mùa hè tới.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.