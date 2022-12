Cô giáo tiếng Anh đi lạc đường một ngày, gia đình trình báo mất tích

Đi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học, nữ giáo viên tiếng Anh 22 tuổi bỗng dưng mất liên lạc. Sau một ngày, cô gái được gia đình tìm thấy khi đang ở Quảng Bình.

Sáng 7/12, chị L.T.T.T. (chị gái ruột của cô C.), cho biết khuya 6/12, gia đình đã tìm thấy cô L.T.L.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), khi nữ giáo viên này đang đi trên một tuyến đường ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

"Từ định vị bằng sim điện thoại của C., gia đình phát hiện em đang ở TP Đồng Hới nên lần theo và đón về trong đêm. Gia đình cũng thông báo cơ quan công an ngừng tìm kiếm”, chị T. thông tin.

Thông tin tìm kiếm gia đình đăng tải lên mạng xã hội trước đó.

Theo người thân của cô giáo, lúc được tìm thấy, C. vẫn đi xe máy trên đường, sức khỏe bình thường. Nữ giáo viên cho biết bản thân mất phương hướng khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh nên không đến Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê) như lộ trình mà đi lạc vào Quảng Bình. Dọc đường đi, điện thoại C. bị hỏng nên mất liên lạc với gia đình.

Trước đó, vào chiều 5/12, L.T.L.C. (22 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đi từ nhà vào Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để dạy học. Tối cùng ngày, nữ giáo viên thông báo gia đình đã đến TP Hà Tĩnh. Sau đó, C. bỗng dưng mất liên lạc.

Người thân sau đó liên hệ thông tin với lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch, trình báo công an và đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến tối 6/12, người thân lúc gọi vào số máy C. phát hiện chuông đổ song không có người nghe máy nên lần theo định vị tìm kiếm.

Ông Nguyễn Bảo Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch, cho biết cô C. là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường hơn 2 tháng qua. Nữ giáo viên thường ở lại nội trú của nhà trường và về nhà khoảng vài lần. Hôm 3/12 là ngày cuối tuần nên cô C. về quê và xảy ra sự việc.

Tại trường, nữ giáo viên khá trầm lắng và từng hụt hẫng vì phải dạy xa nhà.