Cô giáo phạt trẻ đứng ngoài cửa lớp

Sự việc xảy ra ngày 21/12, hai trẻ trêu nhau trong giờ ngủ trưa, cô giáo đã có hành vi không đúng khi phạt một trẻ đứng ngoài cửa lớp.

Liên quan thông tin phản ánh về việc một giáo viên của nhóm trẻ mầm non tư thục Happy Kids (quận Hà Đông, Hà Nội) có hành vi không đúng khi phạt trẻ đứng ngoài cửa lớp, ngày 24/12, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông xác nhận vụ việc.

Theo Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông Đường Thị Lệ, ngay sau khi nhận được thông tin, phòng này đã trực tiếp làm việc với chủ nhóm lớp mầm non tư thục Happy Kids và cô giáo để nắm rõ sự việc. Chủ nhóm lớp mầm non đã quyết định cho cô giáo tạm dừng đứng lớp.

Cô giáo cũng nhận ra hành vi của mình là chưa đúng, đồng thời chấp hành hình thức kỷ luật của chủ cơ sở. Chiều 24/12, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, chủ nhóm lớp và cô giáo đã đến gia đình cháu bé xin lỗi.

Ảnh cắt từ clip cô giáo có hành vi sai phạm ở nhóm lớp mầm non tư thục Happy Kids.

Liên quan sự việc này, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã yêu cầu chủ nhóm lớp mầm non tư thục Happy Kids kiểm điểm giáo viên có hành vi sai phạm, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc, đúng quy định; yêu cầu chủ nhóm lớp quan tâm nhắc nhở tất cả giáo viên thực hiện đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tuyệt đối không để xảy ra các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm quy định về chuyên môn.

Cũng theo bà Đường Thị Lệ, quận Hà Đông là đơn vị có quy mô giáo dục mầm non lớn với 70 trường mầm non công lập, tư thục, 280 nhóm lớp mầm non tư thục. Phòng GD&ĐT quận Hà Đông thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có nhiều chuyên đề về đạo đức nhà giáo và kỹ năng xử lý tình huống.

Sự việc xảy ra ở nhóm lớp mầm non tư thục Happy Kids là cá biệt, song thông qua sự việc này, phòng sẽ tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng và kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Nhóm lớp mầm non tư thục Happy Kids được UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) ra quyết định thành lập từ tháng 10-2019 và hiện có hơn 50 trẻ.