Cô giáo Mỹ tặng hơn 10.000 cuốn sách cho học trò

Sách Bill Gates tặng miễn phí cho 4 triệu sinh viên Mỹ

Ngoài hai cuốn "Factfulness", "Better Angels of Our Nature", Bill Gates nhắn nhủ tới các sinh viên đại học sắp tốt nghiệp cần giữ thái độ cầu thị, ham học hỏi.