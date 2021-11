Cô giáo mầm non bán thực phẩm online, chờ ngày đến trường

Tôi là Nguyễn Nga (33 tuổi), giáo viên mầm non, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đã 6 tháng nay, do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19, tôi phải nghỉ việc ở nhà. Khác với công việc của giáo viên các cấp, do đặc thù học sinh nhỏ tuổi, chúng tôi chỉ duy trì tương tác với phụ huynh, không dạy các bé online.