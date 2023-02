Cô giáo có vết bớt to trên mặt: 'Khuyết điểm cũng cần nâng niu'

Diện trang phục trẻ trung, tô thêm son môi, Lý Hồ Bích Ngân (29 tuổi, tỉnh Đồng Nai) tự tin dạo phố cùng bạn bè. Sự lạc quan, duyên dáng xóa nhòa mọi ánh nhìn tò mò đang xoáy vào vết bớt trên mặt trái của Ngân.

Vết bớt màu đỏ chiếm gần hết phần mặt bên trái, có từ lúc Ngân vừa chào đời. Theo thời gian, vết bớt không lan rộng nhưng sẫm màu hơn.

Cô gái trẻ không nhớ chính xác từ bao giờ bản thân tự tin đến gần mọi người hơn. Tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ, bị bạn bè trêu chọc, Ngân vẫn buồn.

Thời điểm học tiểu học và THCS, Ngân cũng theo bạn bè đi chơi chỗ này chỗ kia nhưng bản thân hoàn toàn thiếu tự tin, sợ ánh nhìn của người khác.

Lúc đi học, Ngân bị mấy bạn con trai trêu chọc, gọi đồ mặt quỷ, đồ da bò… Thậm chí, các bạn còn vây quanh, đòi “đánh cho đáng đời con nhỏ có vết bớt xấu xí”.

Bị bạn ức hiếp, Ngân chỉ biết chạy về khóc với mẹ. Cô bé ấm ức mách mẹ chuyện bạn trêu, rồi ngây ngô hỏi: “Sao mẹ đẻ con ra như vậy?”. Câu hỏi của con gái khiến mẹ của Ngân đau lòng, nhiều lần khóc nức nở.

Dù mỗi ngày đến trường đều gặp chuyện rắc rối, Ngân chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ học. Bên cạnh cô nàng vẫn có những người bạn thân tốt bụng. Họ sẵn sàng đôi co với mấy bạn trai chửi bới, bắt nạt Ngân để bảo vệ cô.

Đến lúc học cấp 3, Ngân như bước vào môi trường khác, ấm áp và dạt dào tình cảm từ bạn bè, thầy cô. Được mọi người đối xử một cách bình thường, cô gái trẻ cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngân còn được thầy cô tin tưởng, cho làm tổ trưởng và thủ quỹ.

“Đối với tôi, kỷ niệm đẹp của thời học trò là chỉ cần được bạn bè, thầy cô tin tưởng, đối xử một cách bình thường”, Bích Ngân tâm sự.

Tình thương của mọi người giúp Ngân tự tin, mở lòng hòa vào cuộc sống. Cô nàng bắt đầu dùng mạng xã hội, theo đuổi nghề nghiệp yêu thích.

Lối sống lạc quan đưa Ngân đến với nghề dạy trẻ mầm non. 10 năm theo nghề, cô giáo trẻ gặp không ít chuyện buồn từ vết bớt. Tuy nhiên, nó không bao giờ trở thành lý do để Ngân dừng lại.

Ban đầu, Ngân được gia đình hướng theo nghề giáo viên mầm non. Qua quá trình học tập, Ngân dần yêu nghề hơn.

Cô gái có vết bớt trên mặt chọn gắn bó với nghề giáo viên mầm non.

“Lúc đi thi, tôi sợ gương mặt có vết bớt thì sẽ bị đánh trượt nhưng không ngờ lại đậu. Đến khi đi làm, tôi lo lắng các bé không thích khiếm khuyết của cô giáo. Nhiều bé hỏi mặt cô bị làm sao, cô có đau không… Tôi liền hỏi lại các con thấy mặt cô có đẹp không? Các bé đồng thanh nói 'đẹp'. Vậy là, tôi được tiếp thêm tự tin theo nghề”, Ngân kể.

Một lần, Ngân nghe được phụ huynh hỏi con: “Mặt của cô giáo con sao mà xấu thế?”. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn mẹ, còn Ngân giả vờ không nghe thấy. Chỉ có cô mới hiểu vết bớt ấy đáng yêu và quan trọng như thế nào.

Khi Ngân biết yêu khuyết điểm của mình, vết bớt trở thành một người bạn đáng tự hào và cần được nâng niu. Cô nàng thích chụp ảnh, quay clip chia sẻ lên các nền tảng xã hội.

Cô giáo Bích Ngân được trẻ mầm non yêu quý.

Những bức ảnh chụp trực diện, không né tránh, không che bớt khuyết điểm của Ngân được nhiều người yêu thích. Nhìn thấy những hoạt động tích cực của Ngân, nhiều bạn trẻ có khuyết điểm ngoại hình chủ động nhắn tin tâm sự.

Họ kể cho Ngân nghe những lần bị miệt thị ngoại hình, tiết lộ ý định rời bỏ cuộc đời… Thế nhưng, họ bất ngờ thay đổi suy nghĩ, sống lạc quan hơn khi nhìn thấy cách Ngân vui với vết bớt của mình.

“Trước đây, tôi từng tìm hiểu chuyện thẩm mỹ loại bỏ vết bớt nhưng hiện tại, điều đó không còn quan trọng nữa. Thậm chí, tôi cũng không thích trang điểm, nếu có đi ra ngoài thì chỉ cần thoa chút son môi”, Ngân chia sẻ.

Mỗi ngày trôi qua, Ngân chỉ mong bản thân làm được nhiều điều ý nghĩa, diện mạo không quan trọng bằng sống đẹp.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.